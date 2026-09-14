Prudential ra mắt giải pháp bảo hiểm sức khỏe linh hoạt hàng đầu “may đo” theo từng giai đoạn cuộc đời

Với PRUKhỏe Linh Hoạt, mỗi khách hàng có thể tự thiết kế kế hoạch bảo hiểm sức khỏe của riêng mình, thay vì lựa chọn theo một khuôn mẫu chung. Ba đặc điểm nổi bật dưới đây thể hiện rõ tinh thần linh hoạt mà sản phẩm bảo hiểm này mang lại:

Linh hoạt hàng đầu: Khách hàng tùy chọn thiết kế chương trình bảo hiểm sức khỏe theo ưu tiên riêng. Đa dạng các hạn mức hàng năm từ 100 triệu đến 5 tỷ đồng/năm cùng khả năng kết hợp Quyền lợi nội trú với các quyền lợi ngoại trú, nha khoa và thai sản theo ưu tiên bảo vệ của từng người.

Yên tâm trọn đời: Khách hàng có thể chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ từ sớm và đồng hành trong suốt hành trình cuộc sống. Sản phẩm bảo vệ cho người được bảo hiểm là trẻ em từ 30 ngày tuổi mà không yêu cầu cha hoặc mẹ cùng tham gia sản phẩm, và kế hoạch bảo vệ có thể kéo dài đến khi người được bảo hiểm đạt 100 tuổi.

Nâng tầm bảo vệ: Sản phẩm mở rộng phạm vi địa lý lên đến toàn cầu và gia tăng hạn mức khi cần thiết. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ đa dạng với phạm vi địa lý trải rộng từ Việt Nam đến toàn cầu (bao gồm Hoa Kỳ), tương ứng với hạn mức hàng năm được lựa chọn, đồng thời gia tăng giá trị bảo vệ lên đến 100% hạn mức hàng năm với quyền lợi nhân đôi hạn mức tại bệnh viện công (có điều kiện áp dụng).

Chủ động bảo vệ sức khỏe theo cách bạn muốn

Sự linh hoạt của sản phẩm bảo hiểm bán cùng PRUKhỏe Linh Hoạt không chỉ nằm ở số lượng quyền lợi tùy chọn được lựa chọn để kết hợp với quyền lợi Nội Trú. Quan trọng hơn, sản phẩm hướng đến một cách tiếp cận chủ động hơn với bảo vệ sức khỏe: mỗi người có thể bắt đầu từ điều mình thực sự cần và xây dựng kế hoạch phù hợp với hoàn cảnh của chính mình.

Ông Phùng Bá Khang - Phó Tổng Giám đốc Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi người là khác nhau và tiếp tục thay đổi trong suốt hành trình cuộc sống. Với PRUKhỏe Linh Hoạt, chúng tôi mong muốn trao thêm quyền chủ động để khách hàng có thể xây dựng một kế hoạch bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu, ưu tiên và khả năng tài chính của mình. Bởi một kế hoạch bảo vệ tốt không nhất thiết phải là kế hoạch có nhiều quyền lợi nhất, mà là kế hoạch phù hợp nhất với chính bạn và những người mình yêu thương”.

Việc ra mắt PRUKhỏe Linh Hoạt tiếp tục củng cố định hướng của Prudential trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm lấy nhu cầu khách hàng làm trọng tâm, đồng hành trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến các gia đình Việt trong việc chủ động chuẩn bị cho sức khỏe và tương lai./.