Ngân hàng - Bảo hiểm

Hà Nội: Tín dụng tăng 13,05%, bài toán khơi thông vốn cho giai đoạn mới

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
18:30 | 12/09/2026
(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm 2026, huy động vốn trên địa bàn Hà Nội tăng 10,78%, dư nợ tín dụng tăng 13,05%, đưa Thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô huy động và cho vay.
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Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 1, đưa ra tại Hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2030, do UBND TP. Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chiều 12/9.

Theo bà Hòa, bám sát định hướng của NHNN Việt Nam và UBND Thành phố, NHNN khu vực 1 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

Kết quả, Hà Nội tiếp tục là địa bàn dẫn đầu cả nước về quy mô huy động vốn và dư nợ cho vay, chiếm khoảng 37% tổng huy động vốn và hơn 31% dư nợ cho vay của toàn nền kinh tế.

Hà Nội: Tín dụng tăng 13,05%, bài toán khơi thông vốn cho giai đoạn mới
Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Giáp

Trong 8 tháng đầu năm, huy động vốn trên địa bàn tăng 10,78%, trong khi dư nợ tín dụng tăng 13,05%, đều cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống. Theo bà Hòa, diễn biến này cho thấy các TCTD vừa mở rộng cung ứng vốn, vừa chủ động tạo lập nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Tuy nhiên, tốc độ tăng dư nợ cao hơn huy động vốn cũng đặt ra áp lực đối với chi phí và cân đối nguồn vốn của các TCTD. Đây là vấn đề cần được tính toán sớm trong bối cảnh nhu cầu giải ngân các chương trình, dự án lớn dự kiến tăng cao trong giai đoạn 2027-2029.

Theo Giám đốc NHNN khu vực 1, nhu cầu vốn tín dụng của kinh tế Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030 rất đa dạng, trong đó có hai nhóm chính.

Đối với nhu cầu vốn thường xuyên cho sản xuất, kinh doanh, vốn phát sinh liên tục và phân tán ở nhiều ngành, lĩnh vực, chủ thể. Đây là nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh; vốn đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; đồng thời phục vụ những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong khi đó, nhu cầu vốn cho các chương trình, dự án lớn, quan trọng của Thành phố có quy mô vốn lớn, thời gian thực hiện và hoàn vốn dài, nhu cầu giải ngân tập trung theo từng giai đoạn. Do đó, các dự án này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều nguồn lực với cơ cấu và phương thức tài trợ phù hợp.

Thực tế, đến ngày 30/6/2026, đã có 13 TCTD tiếp cận và tham gia tài trợ 29 chương trình, dự án lớn, quan trọng của Thành phố, với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng trên 63.000 tỷ đồng; dư nợ đạt gần 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn trung và dài hạn chiếm trên 65%...

Theo NHNN Khu vực 1, để khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển Thủ đô cần triển khai đồng bộ từ Nhà nước, TCTD đến doanh nghiệp; đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, nâng năng lực hấp thụ vốn và mở rộng các nguồn vốn trung, dài hạn ngoài tín dụng ngân hàng.

Hà Nội: Tín dụng tăng 13,05%, bài toán khơi thông vốn cho giai đoạn mới
8 tháng đầu năm 2026, huy động vốn trên địa bàn Hà Nội tăng 10,78%, dư nợ tín dụng tăng 13,05%. Ảnh minh họa

Một trong những giải pháp được đề xuất là đổi mới đánh giá tín dụng theo hướng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, hiệu quả phương án và khả năng trả nợ, từng bước giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Các TCTD cần tinh gọn quy trình, tăng chia sẻ dữ liệu, phát triển sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các lĩnh vực động lực tăng trưởng mới.

Đối với dự án lớn, cần đẩy mạnh hợp vốn, đồng tài trợ, tài trợ theo chuỗi và xây dựng lộ trình cung ứng vốn gắn với tiến độ triển khai, qua đó phân bổ nhu cầu vốn phù hợp với năng lực từng TCTD và kiểm soát rủi ro.

NHNN khu vực 1 đề nghị Hà Nội phát huy cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 và Luật Thủ đô, tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các điều kiện pháp lý để dự án đủ điều kiện thẩm định, giải ngân. Thành phố cũng cần chia sẻ thông tin về danh mục dự án, tiến độ, nhu cầu vốn, phương án tài chính và khả năng hoàn vốn để xác định cơ cấu vốn phù hợp.

Bên cạnh tín dụng ngân hàng, Hà Nội được đề xuất đa dạng hóa các kênh huy động như trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu xanh; đồng thời khai thác nguồn lực từ đất, tín chỉ carbon, ODA, vốn vay ưu đãi và PPP.../.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội tín dụng khơi thông vốn

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