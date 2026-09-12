Ngày 12/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Giá bạc hôm nay nhích tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h40 ngày 12/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.271.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 36.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 37.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.271.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.592.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.746.520 đồng/kg (mua vào) và 60.559.849 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h40 ngày 12/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h30 ngày 12/9, giá bạc giao ngay ở mức 64,5045 USD/ounce, tăng 1,43% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến thực tế trên thị trường quốc tế trong những phiên gần đây cho thấy, bạc đang có những nhịp biến động mạnh. Điểm đáng chú ý là áp lực lên kim loại quý đang gia tăng sau khi các dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng, cao hơn mức mà nhiều chuyên gia kỳ vọng.

Trước đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng cho thấy áp lực giá tại nền kinh tế Mỹ chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Những dữ liệu này khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc cũng như các kim loại quý nói chung. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc và vàng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn tương đối.

Sự kiện được thị trường đặc biệt quan tâm vẫn là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Quyết định lãi suất và thông điệp được Fed đưa ra sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, từ đó tác động trực tiếp đến sức hấp dẫn của bạc.

Khi các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép vẫn đan xen, thị trường bạc có thể cần thêm những tín hiệu mới để hình thành xu hướng rõ nét hơn. Trong ngắn hạn, tâm lý giao dịch nhiều khả năng vẫn thận trọng, khi nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế và thông điệp chính sách từ các ngân hàng trung ương để xác định hướng đi tiếp theo của kim loại quý./.