Theo kỳ vọng của giới chuyên gia, USDA có thể hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2026 - 2027 của Mỹ xuống 401 triệu tấn, giảm khoảng 6,3 triệu tấn so với mức 407,3 triệu tấn trong báo cáo tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc năng suất trung bình toàn quốc được dự báo giảm từ mức kỷ lục 11,35 tấn/ha xuống 11,19 tấn/ha, hệ quả của đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn cục bộ tại vành đai Midwest trong nửa cuối tháng 8. Tồn kho ngô cuối kỳ niên vụ mới của Mỹ cũng được dự báo giảm từ 42 triệu tấn xuống 38,8 triệu tấn.

Kỳ vọng nguồn cung và tồn kho của Mỹ được điều chỉnh giảm đã thúc đẩy giới đầu cơ gia tăng vị thế mua trước khi USDA công bố số liệu chính thức. Trên thị trường tài chính, các quỹ quản lý tiền tệ (Managed Money) tiếp tục duy trì vị thế mua ròng lớn sau chuỗi 4 tuần mua gom liên tiếp. Trong khi đó, các thuật toán giao dịch theo xu hướng (CTA) cũng gia tăng lệnh mua kỹ thuật khi giá vượt qua các ngưỡng cản ngắn hạn, góp phần duy trì đà tăng của giá ngô.

Giá ngô phục hồi trước dự báo nguồn cung giảm. Ảnh: TL.

Nguồn cung tại các khu vực xuất khẩu khác lại có diễn biến trái chiều. Tại Argentina, hoạt động xuất khẩu đang diễn ra sôi động khi các doanh nghiệp dự kiến giao khoảng 10 triệu tấn ngô trong giai đoạn tháng 8 - 9/2026, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái nhờ giá chào FOB cạnh tranh hơn so với nguồn cung từ Mỹ và Brazil. Sàn Giao dịch Ngũ cốc Rosario cũng vừa nâng ước tính diện tích gieo trồng ngô niên vụ 2026 - 2027 thêm 200 nghìn ha, lên 10,6 triệu ha.

Đà tăng của giá ngô hiện được dẫn dắt chủ yếu bởi kỳ vọng nguồn cung Mỹ và châu Âu giảm, cùng với hoạt động mua của giới đầu cơ trước thềm báo cáo WASDE tháng 9. Trong khi đó, nguồn cung Argentina vẫn dồi dào và có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường quốc tế, còn Brazil ghi nhận xuất khẩu giảm. Sự phân hóa này cho thấy, thị trường chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng, nhưng các yếu tố bất lợi tại Mỹ và châu Âu đang tạo lực đỡ cho giá trong ngắn hạn.

Ngược lại, nguồn cung từ Brazil có xu hướng hạn chế hơn. Xuất khẩu ngô tháng 9 của nước này được ước tính đạt 5,2 triệu tấn, giảm đáng kể so với gần 7 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân đến từ áp lực cạnh tranh hạ tầng cảng biển với đậu tương và nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng cao.

Tại châu Âu, hãng tư vấn Expana đã hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2026 - 2027 của Liên minh châu Âu (EU) xuống 46,2 triệu tấn do khô hạn kéo dài làm suy giảm năng suất tại Pháp, Romania và Hungary. Diễn biến này bổ sung một yếu tố hỗ trợ cho giá ngô khi nguồn cung tại một số khu vực sản xuất lớn được dự báo thấp hơn.

Về nhu cầu, hoạt động chế biến ethanol tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao. Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng ethanol đạt 323 triệu gallon, tương ứng lượng ngô sử dụng cho sản xuất nhiên liệu sinh học khoảng 2,74 triệu tấn. Nhu cầu ổn định từ ngành ethanol tiếp tục tạo điểm tựa cho giá ngô nội địa Mỹ trong giai đoạn đầu thu hoạch.

Trong nước, giá ngô thế giới tăng mạnh đang bắt đầu phản ánh rõ hơn vào chi phí nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, 8 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 8,85 triệu tấn với tổng kim ngạch hơn 2,21 tỷ USD, tăng 31% về lượng và 28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân trong 8 tháng ở mức 250 USD/tấn, thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Với lượng nhập khẩu tăng mạnh trong khi giá thế giới đang phục hồi, diễn biến giá ngô quốc tế sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với chi phí nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước, đặc biệt nếu USDA đưa ra các số liệu thấp hơn kỳ vọng trong báo cáo WASDE tháng 9.