Thị trường

Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm

Đức Việt

Đức Việt

12:52 | 11/09/2026
(TBTCO) - Giá cao su được dự báo sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới nhờ được hỗ trợ từ nguồn cung giảm do thời tiết một số vùng trồng trọng điểm không thuận lợi, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông khiến giá dầu tăng cao.
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Nguồn cung thu hẹp, giá dầu cao hỗ trợ giá cao su

Khảo sát thị trường cao su cho thấy, giá tiếp tục duy trì đà tăng trong bối cảnh giá dầu thô đi lên, kéo theo áp lực lên chi phí nguyên liệu hóa dầu, trong khi nguồn cung cao su tự nhiên tại các nước sản xuất chủ chốt ở Đông Nam Á vẫn chịu sức ép.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), sản lượng xuất khẩu của ba quốc gia sản xuất cao su hàng đầu là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia trong 7 tháng năm 2026 đã giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 2,98 triệu tấn.

Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm
Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm

Trước tác động kép từ nguồn cung và nhu cầu, giá cao su RSS3 liên kỳ hạn tăng 1,5%, lên 2.980 USD/tấn; cao su TSR20 liên kỳ hạn cũng tăng 3,2%, đạt 2.419 USD/tấn. Bước sang sáng 10/9, đà tăng mạnh hơn khi hợp đồng RSS3 liên kỳ hạn tăng hơn 4%, vượt mốc 3.100 USD/tấn, mức cao nhất trong 5 năm 7 tháng. Cùng chiều, giá TSR20 tăng hơn 2%, lên 2.468 USD/tấn, mức cao nhất trong gần 13 năm.

Tại thị trường nội địa, giá mủ nước trong tuần trước quay đầu tăng trở lại nhờ thời tiết tạnh ráo thuận lợi cho thu hoạch, kết hợp với nhu cầu thu mua tăng từ các nhà máy chế biến. Tính bình quân, giá mủ nước tăng 5 đồng/độ so với tuần trước, lên 526 đồng/độ. Sau một tuần đi ngang, giá mủ chén bình quân cũng khởi sắc khi tăng 320 đồng/kg, lên 25.120 đồng/kg.

Trái ngược với đà tăng của giá cao su thu mua tại vườn, giá thu mua mủ tại các doanh nghiệp lớn trong tuần trước vẫn duy trì trạng thái trầm lắng, khi tiếp tục đi ngang tuần thứ 6 liên tiếp. Cụ thể, Cao su Bình Long giữ nguyên mức thu mua mủ nước bình quân ở 535 đồng/độ; Cao su Bà Rịa neo giá mủ chén và mủ đông lần lượt ở 18.100 đồng/kg và 14.600 đồng/kg, trong khi mủ nước đạt 420 đồng/độ.

Hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8/2026, xuất khẩu cao su ước đạt 148,1 nghìn tấn, trị giá 311,3 triệu USD. Tính chung 8 tháng, khối lượng xuất khẩu đạt 936,1 nghìn tấn, trị giá 1,86 tỷ USD, giảm 16,1% về lượng và 6,2% về giá trị. Dù vậy, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.986 USD/tấn, tăng 11,9%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 58,4% thị phần; Ấn Độ và Inđônêxia lần lượt chiếm 8,2% và 7,4%. Giá trị xuất khẩu cao su sang Trung Quốc giảm 20,3%, trong khi Ấn Độ tăng 49,7% và Indonesia tăng 2,6 lần.

Thị trường cao su thiên nhiên tiếp tục duy trì giá cao

Theo các chuyên gia, thị trường cao su thiên nhiên nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái giá cao nhưng biến động mạnh. Trong khi đó, ngành lốp xe có thể bước vào giai đoạn phân hóa rõ hơn giữa các doanh nghiệp có năng lực kiểm soát nguyên liệu, tối ưu sản xuất và phát triển sản phẩm giá trị cao với những doanh nghiệp có khả năng chống chịu hạn chế.

Việc tập trung quá lớn vào một thị trường khiến ngành cao su dễ bị tác động bởi các thay đổi về chính sách thương mại và nhu cầu tiêu thụ. Đáng chú ý, Trung Quốc đang xem xét mở rộng các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với một số quốc gia châu Phi, làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với cao su Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng với đó, các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU) đang ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Quy định chống mất rừng của EU dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027 được đánh giá là một trong những rào cản đáng chú ý đối với ngành cao su.

Trước những yêu cầu trên, ông Lê Thanh Hưng - Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam cho rằng, ngành cao su cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đổi mới công nghệ nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp cần chú trọng phát triển các sản phẩm chế biến sâu, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chủ động thích ứng với các yêu cầu mới của thị trường quốc tế.

Các chuyên gia nhận định, giai đoạn 2026 - 2030 vẫn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho ngành cao su khi nhu cầu tại các thị trường Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi tiếp tục gia tăng, đồng thời các hiệp định thương mại tự do ngày càng phát huy hiệu quả. Nếu tận dụng tốt cơ hội và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, ngành cao su Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới

Đức Việt
Từ khóa:
giá cao su Nguồn cung giảm căng thẳng địa chính trị dự báo tăng nhẹ

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