Ngân hàng - Bảo hiểm

Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:57 | 11/09/2026
(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bứt tốc mạnh, có doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận gấp hơn 10 lần cùng kỳ. Ở mảng kinh doanh cốt lõi, những “điểm sáng” phục hồi dần xuất hiện.
aa
Thị trường bảo hiểm nhân thọ “sáng dần”, song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn “rùa bò” Đổi mới diện mạo kênh phân phối, lấy lại đà tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ “Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

Lợi nhuận bứt tốc, nhiều nơi giảm lỗ sâu

Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của 17/20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố kết quả kinh doanh khởi sắc rõ rệt, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, song mức độ phân hóa còn lớn, trong khi doanh thu phí bảo hiểm gốc và lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm cốt lõi vẫn suy giảm.

Tuy nhiên, do Manulife, MB LifeTCLife chưa công bố kết quả, còn số liệu của AIA mới là sơ bộ, bức tranh toàn thị trường vẫn chưa hoàn chỉnh.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Xét về quy mô, Prudential dẫn đầu với 2.430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 199,4%, tương đương tăng 1.618,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, tạo khoảng cách khá xa so với nhóm doanh nghiệp đứng sau. Kết quả này chủ yếu được nâng đỡ bởi hoạt động tài chính, khi lợi nhuận gộp của Prudential trong hoạt động tài chính tăng mạnh 46,2% lên 5.696,7 tỷ đồng.

Thông tin từ Prudential cho thấy, nửa đầu năm, doanh thu đầu tư đạt 6.078 tỷ đồng, trong đó 1.343 tỷ đồng được chia cho khách hàng Quỹ liên kết đơn vị. Trái lại, mảng bảo hiểm chịu sức ép, khi phí bảo hiểm gốc giảm 13,7% xuống 8.441,9 tỷ đồng và lợi nhuận gộp vẫn âm.

Nửa đầu năm, nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Đơn cử, AIA ạt 572 tỷ đồng lãi sau thuế (theo số liệu sơ bộ), gấp hơn 10 lần mức 56 tỷ đồng cùng kỳ, qua đó, dần phục hồi về vùng lợi nhuận cao giai đoạn trước. Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam lãi trước thuế 585,2 tỷ đồng, tăng 522,8%; MAP Life đạt 105,6 tỷ đồng, tăng 158,1%; BIDV MetLife đạt 204,5 tỷ đồng, tăng 122,3%.

Xếp sau Prudential, nhóm có lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ đồng còn có: Bảo Việt Nhân thọ đạt 1.811,9 tỷ đồng, tăng 50,5%; Daiichi Life đạt 1.508,7 tỷ đồng, tăng 25,4%; Cathay Life đạt 1.045,6 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Như vậy, nhóm dẫn đầu không chỉ duy trì quy mô lợi nhuận lớn, mà đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trở lên so với cùng kỳ.

Ở nhóm tăng mạnh từ nền thấp, Generali ghi nhận bước cải thiện mạnh, khi chuyển từ lỗ 21,8 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 408,5 tỷ đồng, tương đương kết quả kinh doanh cải thiện hơn 430 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Động lực chính giúp lợi nhuận Generali “đảo chiều” đến từ lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng 17,7% lên 651,2 tỷ đồng nhờ chi trả bồi thường giảm; trong khi đó, chi phí bán hàng giảm mạnh 41,3% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,5%, qua đó, đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 26,4 tỷ đồng lên 402,8 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận gộp tài chính giảm 8,1%, cho thấy cú “đảo chiều” lợi nhuận chủ yếu đến từ cải thiện hiệu quả hoạt động bảo hiểm và tiết giảm chi phí.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp vẫn thua lỗ, dù kết quả đã có sự cải thiện. Sun Life thu hẹp đáng kể mức lỗ trước thuế từ 608,1 tỷ đồng xuống còn 93,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn cần đặt trong bối cảnh lỗ lũy kế 10.272 tỷ đồng sau hơn 10 năm hoạt động, dù vốn chủ sở hữu liên tục được bổ sung, lên 18.909 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Shinhan Life thu hẹp lỗ từ 100,6 tỷ đồng xuống 51,1 tỷ đồng, Phú Hưng Life từ 171 tỷ đồng xuống 159,2 tỷ đồng. Trái chiều, Chubb Life chuyển từ lãi 2,4 tỷ đồng sang lỗ 11 tỷ đồng, trong khi Fubon Life tăng lỗ từ 3 tỷ đồng lên 7,1 tỷ đồng.

Tình trạng thua lỗ kéo dài tại một số doanh nghiệp cũng đặt ra vấn đề về nghĩa vụ thuế, trong bối cảnh cơ quan quản lý nhà nước đang tăng cường rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp liên tục kê khai lỗ nhiều năm, không phát sinh thuế phải nộp nhưng vẫn đầu tư mở rộng, tăng vốn; các trường hợp có rủi ro cao về thuế sẽ được đưa vào kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề.

Tìm điểm cân bằng, những “điểm sáng” tăng trưởng dần xuất hiện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chưa hết sức ép, khi doanh thu phí bảo hiểm gốc của 17 doanh nghiệp đã công bố hoặc có số liệu sơ bộ đạt trên 55 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4%.

Lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế của 17/20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố kết quả kinh doanh khởi sắc rõ rệt, nhưng phân hóa sâu. Ảnh minh họa.

Ở nhóm dẫn đầu về quy mô doanh thu phí, Bảo Việt Nhân thọ đạt 16.118,9 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí cao nhất thị trường. AIA, theo số liệu sơ bộ, đứng tiếp theo với 9.215 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm.

Hai doanh nghiệp bám đuổi khá sát là Prudential với 8.441,9 tỷ đồng và Daiichi Life với 8.239,7 tỷ đồng, nhưng tạo khoảng cách lớn với nhóm phía sau, khi doanh nghiệp kế tiếp chỉ đạt quanh 2.500 tỷ đồng.

Ở cuối bảng, quy mô doanh thu phí của một số doanh nghiệp còn khá nhỏ, dưới 100 tỷ đồng, gồm MAP Life, Fubon Life và Bảo hiểm FWD Việt Nam - doanh nghiệp “chung tên nhưng khác chủ” với Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam.

Trong khi phần lớn doanh nghiệp vẫn tăng trưởng âm, một số doanh nghiệp đã duy trì được đà tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc, như Cathay Life tăng 2,5%; Shinhan Life tăng 2,1%; BIDV MetLife tăng 0,7% và Generali tăng 0,2%, cho thấy những “điểm sáng” phục hồi đã bắt đầu xuất hiện.

Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc đều ghi nhận đà suy giảm, ngoại trừ Generali nhích nhẹ 0,2%.

Trong đó, Prudential giảm mạnh nhất 13,7%, tương đương 1.340,2 tỷ đồng; Daiichi Life giảm 8,3%; Bảo Việt Nhân thọ giảm 3,3%; AIA theo số liệu sơ bộ cũng giảm 1,6%, tương đương 149 tỷ đồng

Diễn biến này tương đồng với xu hướng chung của toàn thị trường, khi số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ.

Dù vậy, đà suy giảm đang cho thấy tín hiệu tạo đáy và phục hồi, với nhiều kỳ vọng đưa thị trường từng bước tiến gần hơn tới vùng tăng trưởng dương trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm nhóm khảo sát giảm khoảng 19%, nhanh hơn đáng kể mức giảm 6,4% của phí bảo hiểm gốc, cho thấy áp lực không chỉ nằm ở quy mô doanh thu, mà còn ở hiệu quả kinh doanh bảo hiểm.

Đơn cử, 4 doanh nghiệp có lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm âm, gồm Prudential âm 824,4 tỷ đồng; Chubb Life âm 117,1 tỷ đồng; MVI âm 87,6 tỷ đồng và FWD Việt Nam âm 2,7 tỷ đồng.

Áp lực lên hoạt động kinh doanh cốt lõi còn thể hiện khi lợi nhuận gộp bảo hiểm suy giảm mạnh hơn doanh thu phí. Điển hình là MVI lỗ gộp 87,6 tỷ đồng, gấp gần 29 lần mức lỗ cùng kỳ (3,1 tỷ đồng); Chubb Life đảo chiều từ lãi gộp 162,4 tỷ đồng sang lỗ.

Bên cạnh đó, Sun Life giảm 37,6% lợi nhuận gộp bảo hiểm, trong khi doanh thu phí bảo hiểm gốc chỉ giảm 11%; Bảo hiểm Nhân thọ FWD giảm lần lượt 18,6% lợi nhuận gộp và 6% doanh thu phí; Daiichi Life cũng giảm 17% lợi nhuận gộp bảo hiểm, cao hơn mức giảm 8,3% của doanh thu phí bảo hiểm gốc./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
thị trường bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ bảo việt nhân thọ Daiichi life generali aia sun life prudential Cathay Life lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tình hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Bài liên quan

Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Một định danh, thuận lợi hơn trong quản lý và tiếp cận an sinh

Một định danh, thuận lợi hơn trong quản lý và tiếp cận an sinh

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

808.558 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2030

808.558 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2030

Ngành Thuế rà soát mã số thuế "ảo", gỡ nghẽn cho người dân

Ngành Thuế rà soát mã số thuế "ảo", gỡ nghẽn cho người dân

Đưa 100% học sinh sinh viên vào “lưới” an sinh y tế

Đưa 100% học sinh sinh viên vào “lưới” an sinh y tế

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 95 USD/ounce, xuống còn 4.320 USD/ounce. Trong nước, giá vàng giữ ổn định ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.
Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện

Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện

(TBTCO) - Nhằm đón đầu làn sóng mua sắm giai đoạn cuối năm, Ford Việt Nam vừa bắt tay cùng hệ thống đại lý tung ra chương trình kích cầu quy mô lớn trong suốt tháng 9/2026. Theo đó, khách hàng có cơ hội hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện...
ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

(TBTCO) - Ngày 9/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng.
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

(TBTCO) - Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam vừa thăm, làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, Công ty Bảo hiểm Thái Bình Dương CPIC và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm sửa chữa ô tô điện Lý Tưởng tại Bắc Kinh. Chuyến công tác tập trung trao đổi kinh nghiệm về quản lý bảo hiểm xe cơ giới, giám định, bồi thường, phòng chống trục lợi và ứng dụng dữ liệu.
Dư địa tỷ USD của y tế tư nhân, cho thuê tài chính nhiều lợi thế "mở khóa” dòng vốn

Dư địa tỷ USD của y tế tư nhân, cho thuê tài chính nhiều lợi thế "mở khóa” dòng vốn

(TBTCO) - Lĩnh vực y tế tư nhân Việt Nam đang có dư địa phát triển lớn khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh kết hợp du lịch gia tăng, kéo theo thị trường thiết bị y tế có thể đạt 4 tỷ USD/năm trong thời gian tới. Trong khi khả năng tiếp cận vốn trung - dài hạn của bệnh viện, phòng khám tư nhân còn hạn chế, cho thuê tài chính nổi lên với nhiều lợi thế trong việc giải bài toán vốn.
Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam

Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam

(TBTCO) - Tập đoàn Sun Life vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với nhiều điểm sáng trên toàn cầu và tại khu vực châu Á, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tại Việt Nam, Sun Life Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả khả quan trong nửa đầu năm 2026, đồng thời tăng cường năng lực tài chính để thực hiện cam kết đồng hành và bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống.
Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 55 USD, xuống còn 4.356 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng quay đầu giảm từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/lượng.
Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 60,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, khi nhu cầu vốn ngắn hạn tăng. Cùng với các điều chỉnh về LDR, cơ cấu nguồn vốn và tiền gửi Kho bạc Nhà nước, cơ chế tái cấp vốn dự kiến tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, khi vốn trung và dài hạn chỉ chiếm 16% tổng nguồn vốn huy động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Doanh nghiệp muốn khỏe thì phải nâng cao năng lực nội sinh

Doanh nghiệp muốn khỏe thì phải nâng cao năng lực nội sinh

Phân làn tín dụng bất động sản, “van” cho vay được mở chọn lọc

Phân làn tín dụng bất động sản, “van” cho vay được mở chọn lọc

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 8 tháng đạt 352.766 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 8 tháng đạt 352.766 tỷ đồng

Cục Thuế Việt Nam thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế tại SGATAR 55

Cục Thuế Việt Nam thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế tại SGATAR 55

Ngày 11/9: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/9: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1294K 14,502 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1294K 14,503 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▼16K 1,445 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▼16K 1,446 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 139 ▼1267K 1,435 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,079 ▼1584K 142,079 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,986 ▼1200K 107,786 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,794 ▼80234K 9,774 ▼89054K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,894 ▲70007K 87,694 ▲78827K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,019 ▼933K 83,819 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,195 ▼668K 59,995 ▼668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Cập nhật: 11/09/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18021 18296 18871
CAD 18203 18479 19097
CHF 31227 31606 32244
CNY 0 3820 3917
EUR 29471 29692 30770
GBP 34212 34602 35540
HKD 0 3176 3378
JPY 161 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 14756 15345
SGD 19904 20186 20756
THB 698 761 814
USD (1,2) 25668 0 0
USD (5,10,20) 25706 0 0
USD (50,100) 25734 25748 26116
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,740 25,740 26,120
USD(1-2-5) 24,711 - -
USD(10-20) 24,711 - -
EUR 29,523 29,547 30,950
JPY 163.34 163.63 173.55
GBP 34,408 34,501 35,698
AUD 18,227 18,293 18,998
CAD 18,387 18,446 19,128
CHF 31,507 31,605 32,541
SGD 20,036 20,098 20,886
CNY - 3,792 3,937
HKD 3,239 3,249 3,386
KRW 17.76 18.52 20.15
THB 746.18 755.4 809.11
NZD 14,746 14,883 15,325
SEK - 2,632 2,725
DKK - 3,960 4,100
NOK - 2,746 2,844
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,946 - 6,714.93
TWD 740.18 - 896.8
SAR - 6,786.63 7,149.08
KWD - 82,280 87,556
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,710 25,740 26,120
EUR 29,562 29,681 30,871
GBP 34,424 34,562 35,592
HKD 3,239 3,252 3,368
CHF 31,366 31,492 32,418
JPY 163.83 164.49 172.45
AUD 18,236 18,309 18,903
SGD 20,105 20,186 20,781
THB 763 766 803
CAD 18,402 18,476 19,068
NZD 14,837 15,377
KRW 18.41 20.37
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25720 25720 26120
AUD 18222 18322 19247
CAD 18382 18482 19496
CHF 31474 31504 33086
CNY 3804.7 3829.7 3965.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29651 29681 31406
GBP 34526 34576 36333
HKD 0 3330 0
JPY 164.22 164.72 175.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14862 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20068 20198 20920
THB 0 727.1 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14300000 14300000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,695 25,745 26,130
USD20 25,665 25,745 26,130
USD1 25,645 25,745 26,130
AUD 18,255 18,355 19,475
EUR 29,450 29,550 31,229
CAD 18,330 18,430 19,746
SGD 20,144 20,294 20,862
JPY 164.99 166.49 172.16
GBP 34,416 34,566 35,654
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,711 0
THB 0 763 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/09/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng