Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 11/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.167.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.234.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 103.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.167.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.234.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.167.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.549.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.786.522 đồng/kg (mua vào) và 59.573.184 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 11/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h55 ngày 11/9, giá bạc giao ngay ở mức 63,3415 USD/ounce, giảm 0,38% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Sau báo cáo PPI tháng 8, thị trường tài chính Mỹ đã nâng đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 - 16/9. Reuters cho biết xác suất này đã tăng lên khoảng 70%, từ khoảng 62% trước khi dữ liệu PPI được công bố.

Đây là diễn biến bất lợi đối với bạc, bởi bạc vừa được xem là kim loại quý vừa có đặc tính của một kim loại công nghiệp. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, sức hấp dẫn tương đối của những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc thường suy giảm.

Không chỉ Mỹ, diễn biến chính sách tiền tệ tại châu Âu cũng đang tạo thêm áp lực cho thị trường kim loại quý.

Ngày 10/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định tăng ba lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản. Lãi suất tiền gửi được nâng lên 2,50%, lãi suất tái cấp vốn chính lên 2,65% và lãi suất cho vay cận biên lên 2,90%, có hiệu lực từ ngày 16/9.

Việc cả Fed và ECB đều phải duy trì hoặc tăng cường sự thận trọng đối với lạm phát cho thấy môi trường lãi suất toàn cầu chưa thực sự thuận lợi đối với bạc. Trong bối cảnh đó, mỗi dữ liệu kinh tế mới đều có thể khiến giá bạc biến động mạnh.

Tuy nhiên, bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ về dài hạn. Khác với vàng, nhu cầu bạc không chỉ đến từ đầu tư và trang sức mà còn gắn với hoạt động sản xuất công nghiệp. Bạc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và các ứng dụng công nghệ. Vì vậy, triển vọng nhu cầu công nghiệp vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ giá khi thị trường vượt qua giai đoạn biến động do chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, vùng 64 USD/ounce đang trở thành khu vực đáng chú ý sau cú giảm mạnh. Nếu giá bạc thế giới tiếp tục mất các vùng hỗ trợ quan trọng, áp lực điều chỉnh có thể lan sang thị trường bạc trong nước. Ngược lại, nếu bạc giữ được vùng giá hiện tại và CPI Mỹ thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Trong ngắn hạn, thị trường kim loại quý tiếp tục hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào thứ 7. Đây được xem là một trong những dữ liệu quan trọng trước khi Fed đưa ra quyết định về lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Diễn biến của CPI có thể tác động đáng kể tới kỳ vọng chính sách tiền tệ, đồng USD, lợi suất trái phiếu và qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá bạc./.