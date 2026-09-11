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Ngày 11/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

06:33 | 11/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (11/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với đầu tuần. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm và gạo thơm 100% tấm đồng loạt giảm 5 USD/tấn.
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Ngày 11/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam giảm
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay giảm so với đầu tuần. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.400 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.00 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.300 - 6.400 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mới chậm, nhu cầu mua mới ít, giá lúa vững. Tại An Giang, giao dịch mua bán yếu, giá lúa tương đối ổn định. Tại Cà Mau, nguồn cung lúa về khá, giá vững. Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 445 - 450 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo thơm 100% tấm dao động từ 367 - 371 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo 5% tấm Tại Thái Lan dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 374 - 378 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm giảm 1 USD/tấn dao động ở mức 370 - 374 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn dao động 306 - 310 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc, Chỉ số giá gạo thế giới trong giai đoạn cao điểm El Niño gần đây từng tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức đỉnh trong vòng 15 năm. Nhằm bảo đảm an ninh lương thực nội địa, các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ hay Việt Nam có xu hướng thắt chặt hạn ngạch xuất khẩu./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
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