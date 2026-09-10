Thị trường

Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện

17:42 | 10/09/2026
(TBTCO) - Nhằm đón đầu làn sóng mua sắm giai đoạn cuối năm, Ford Việt Nam vừa bắt tay cùng hệ thống đại lý tung ra chương trình kích cầu quy mô lớn trong suốt tháng 9/2026. Theo đó, khách hàng có cơ hội hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện...
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Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng Mua xe Ford - cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng

Ford Việt Nam cho hay, chương trình ưu đãi trong tháng 9 này không dừng lại ở bài toán hỗ trợ chi phí lăn bánh cho các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, mà còn thể hiện rõ tham vọng tăng tốc phủ sóng mảng xe điện thông qua loạt đặc quyền sạc hấp dẫn.

Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện
Mua Ford tháng 9: Tặng 100% lệ phí trước bạ, nhận bão quà tặng cho xe điện. Ảnh: CTV

Cụ thể, ở mảng xe thương mại và SUV đô thị, chiến lược hạ giá thành lăn bánh được đẩy lên mức tối đa. Cụ thể, khách hàng xuống tiền mua Ford Territory hoặc các phiên bản Ford Transit (Trend, Premium 16 và 18 chỗ) sẽ được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Đối với mẫu SUV đa dụng Ford Everest, mức hỗ trợ đạt tới 50% lệ phí trước bạ (ngoại trừ bản Everest Platinum 2.3L máy xăng). Động thái này giúp giải tỏa đáng kể áp lực tài chính cho cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn các doanh nghiệp vận tải đang muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Bên cạnh đó, dải sản phẩm bán tải Ranger XLS cũng nhận cú hích giá bán lẻ đặc biệt, khởi điểm từ 707 triệu đồng cho bản 4x2 và 776 triệu đồng cho bản 4x4.

Quyết định mở rộng thời gian bảo hành tiêu chuẩn lên 5 năm hoặc 150.000 km áp dụng cho Territory, Everest và Ranger tiếp tục là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị lại sau sử dụng và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng.

Tâm điểm chú ý của đợt kích cầu này dồn vào dòng xe điện Mustang Mach-E với gói đặc quyền “bão quà tặng” trị giá lên tới 50 triệu đồng.

Bên cạnh bộ sạc tại nhà và sạc cầm tay miễn phí, người dùng còn được tặng kèm gói sạc công cộng miễn phí kéo dài tới 5 năm. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng giúp Ford gỡ bỏ rào cản chi phí vận hành và hạ tầng sạc - vốn là mối bận tâm lớn nhất của người mua xe điện hiện nay.

Để biến các chính sách ưu đãi trên thành doanh số thực tế, Ford Việt Nam đồng thời kích hoạt chuỗi sự kiện trải nghiệm lái thử “Ready Set Ford” trên quy mô toàn quốc.

Việc đưa các dòng xe mới và bản nâng cấp đến tận tay người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm hứa hẹn sẽ tạo nên đà tăng trưởng lượng giao dịch ấn tượng cho thương hiệu xe Mỹ trong tháng 9 này.
Song Linh
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