Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Giá heo hơi hôm nay tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang sau những phiên phục hồi vào cuối tuần trước. Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng duy trì mức 60.000 đồng/kg, cao nhất thị trường. Ở chiều ngược lại, Lào Cai và Điện Biên tiếp tục giao dịch tại 58.000 đồng/kg.. Các địa phương còn lại chủ yếu giữ mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, mốc 60.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại 4 địa phương phía Bắc. Sau giai đoạn điều chỉnh vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, thị trường khu vực này đã ổn định trở lại trong vùng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay xuất hiện biến động cục bộ khi Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, lên 58.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Gia Lai cùng Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng đứng ở mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên vì vậy vẫn duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Mức tăng tại Gia Lai chưa đủ để hình thành xu hướng tăng trên diện rộng khi phần lớn thị trường tiếp tục đứng giá.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận bất kỳ điều chỉnh nào so với những phiên trước. Các thương lái trong khu vực tiếp tục thu mua heo hơi với giá từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường miền Nam đang trải qua chuỗi phiên khá ổn định sau khi Đồng Tháp và An Giang tăng nhẹ vào cuối tuần trước.

Xét trên phạm vi cả nước, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục giữ mặt bằng cao nhất với mức trần 60.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Việc chỉ một địa phương điều chỉnh giá cho thấy cung - cầu trên thị trường hiện chưa xuất hiện biến động lớn. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi vẫn là yếu tố cần được theo dõi trong thời gian tới./.