Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên chưa ghi nhận biến động mới. Mặt bằng thu mua hiện duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất với 95.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở 94.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát với 94.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nướcsáng nay tương đối ổn định sau khi giảm 300 - 400 đồng/kg trong tuần trước. Đây cũng là tuần giảm thứ hai liên tiếp của giá cà phê Tây Nguyên.

Trên thị trường thế giới, áp lực điều chỉnh trong tuần vừa qua rõ nét hơn đáng kể. Tại London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 4,2%, tương đương 148 USD/tấn, xuống còn 3.344 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,8%, tương đương 99 USD/tấn, còn 3.430 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất tới 6,2%, tương đương 21,6 US cent/pound, xuống 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,5%, tương đương 17,3 US cent/pound, chốt tuần ở 295,6 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới sau nhiều phiên đi ngang. Mặt bằng thu mua hiện phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu với mức 137.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng tiếp theo với 136.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường nội địa tiếp tục kéo dài chuỗi phiên lặng sóng. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất vẫn giữ ở 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng chưa có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở 6.929 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.750 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu giữ ổn định trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đứng ở 9.487 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở mức 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.