Thị trường

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

06:46 | 08/09/2026
Giá cà phê hôm nay (8/9) tại khu vực Tây Nguyên không biến động. Hiện giá thu mua duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới sau nhiều phiên đi ngang.
aa
giacaphe_1788766657.jpg
Giá cà phê hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên chưa ghi nhận biến động mới. Mặt bằng thu mua hiện duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất với 95.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở 94.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát với 94.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nướcsáng nay tương đối ổn định sau khi giảm 300 - 400 đồng/kg trong tuần trước. Đây cũng là tuần giảm thứ hai liên tiếp của giá cà phê Tây Nguyên.

Trên thị trường thế giới, áp lực điều chỉnh trong tuần vừa qua rõ nét hơn đáng kể. Tại London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 4,2%, tương đương 148 USD/tấn, xuống còn 3.344 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,8%, tương đương 99 USD/tấn, còn 3.430 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất tới 6,2%, tương đương 21,6 US cent/pound, xuống 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,5%, tương đương 17,3 US cent/pound, chốt tuần ở 295,6 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

giatieu_1788766658.jpg
Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới sau nhiều phiên đi ngang. Mặt bằng thu mua hiện phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu với mức 137.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng tiếp theo với 136.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường nội địa tiếp tục kéo dài chuỗi phiên lặng sóng. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất vẫn giữ ở 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng chưa có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở 6.929 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.750 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu giữ ổn định trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đứng ở 9.487 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở mức 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Dành cho bạn

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Chính phủ ban hành quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Chính phủ ban hành quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Đọc thêm

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

(TBTCO) - Giá gạo Việt Nam đang đón nhận tín hiệu tích cực sau nhiều tháng giảm sâu. Tuy nhiên, nguồn cung vụ Hè Thu dồi dào vẫn gây sức ép lên thị trường trong nước, trong khi cạnh tranh quốc tế và rủi ro chính sách tại các thị trường lớn có thể hạn chế đà tăng giá những tháng cuối năm.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn, dầu WTI vượt 91 USD/thùng; dầu Brent vượt 96 USD/thùng.
Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay (7/9) tăng giảm trái chiều trên sàn TOCOM nhưng đồng loạt tăng mạnh tại sàn SHFE và SGX. Tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục ổn định, với giá thu mua mủ nước và mủ đông không ghi nhận thay đổi đáng kể.
Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (7/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang.
Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (6/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa ít biến động, thị trường trầm lắng.
Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (6/9) khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á. Toàn bộ hợp đồng tại sàn SHFE, SGX cùng kỳ hạn tháng 9 tại sàn TOCOM đồng loạt tăng. Trong nước, giá thu mua nhìn chung đi ngang, với giá mủ nước tại một số đơn vị quanh 420 - 540 đồng/độ TSC/kg.
Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Shinhan Bank lãi gần 2.600 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, nợ xấu duy trì ở mức 0,55%

Shinhan Bank lãi gần 2.600 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, nợ xấu duy trì ở mức 0,55%

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định