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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

06:22 | 08/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga - những người đồng chí thủy chung của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga lần này là sự tiếp nối của quan hệ hữu nghị thủy chung, lòng tin chiến lược giữa hai nước, phát huy những kết quả của các thế hệ đi trước, tạo dấu mốc mới có ý nghĩa bước ngoặt đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều thử thách, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sự đoàn kết của nhân dân và các lực lượng chính trị Nga, sự tham mưu chính sách, đóng góp tích cực của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đất nước Nga đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong đó, Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn luôn giữ vững vị thế là một chính đảng lớn, có lịch sử lâu đời và uy tín trên chính trường Nga, góp phần tích cực vào việc đưa ra những quyết sách nhằm đưa nước Nga ngày càng phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, với mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành và mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng khác của Nga sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau phục vụ mục tiêu phát triển đất nước vì hòa bình, an ninh, ổn định và tiến bộ của nhân loại.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng trên bình diện song phương và đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi Đảng; trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga về khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu về các mối liên hệ với quốc tế cộng sản, về sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tài liệu về quan hệ hợp tác Việt - Nga từ năm 1991 đến nay đang lưu trữ tại các bảo tàng, cơ quan lưu trữ của Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng, trong đó, đặc biệt chú trọng đến Đoàn Thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai Đảng; giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, quan hệ giữa hai Đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho Đoàn thời gian quý báu và tình cảm ấm áp, chân tình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao những định hướng lớn về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chia sẻ đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai Đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh, hai bên tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc các Thỏa thuận giữa hai Đảng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức Đoàn Thanh niên, với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước./.

Theo TTXVN
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