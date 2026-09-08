Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.414 USD/ounce, giảm hơn 10 USD/ounce so với sáng qua và lùi sát ngưỡng 4.400 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá kim loại quý tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường giao dịch trầm lắng do Mỹ nghỉ lễ. Cùng với đó, báo cáo việc làm của Mỹ tích cực hơn dự kiến đã khiến lợi suất trái phiếu tăng, đồng thời củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng này.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới ở mức gần 60%, cao hơn mức khoảng 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố vào thứ Sáu tuần trước.

Sự chú ý của giới đầu tư đang chuyển sang các báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối tuần này. Những dữ liệu trên được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Áp lực lạm phát vẫn là yếu tố được thị trường quan tâm, nhất là khi giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng. Diễn biến này xuất hiện sau các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải.

Ở chiều hỗ trợ thị trường, Trung Quốc tiếp tục mua vàng trong tháng thứ 22 liên tiếp. Trong tháng 8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bổ sung khoảng 650.000 ounce troy vàng, đưa tổng lượng vàng dự trữ lên 76,73 triệu ounce troy, tương đương khoảng 2.386 tấn.

Về triển vọng giá vàng, kết quả khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy quan điểm của giới phân tích Phố Wall tiếp tục phân hóa. Trong số 16 chuyên gia tham gia, 38% dự báo giá vàng tăng, trong khi tỷ lệ nhận định giá giảm và đi ngang cùng ở mức 31%.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 7/9, giá vàng trong nước giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 144,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng, giá vàng niêm yết lần lượt ở ngưỡng 143,5 - 146,8 triệu đồng/lượng và 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 143 - 146,4 triệu đồng/lượng./.