Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Giúp hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

PV: Thưa bà, được biết từ tháng 7/2026, cơ quan thuế đã phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế doanh nghiệp. Xin bà cho biết mục đích, ý nghĩa của chiến dịch này và vì sao cơ quan thuế lại mở đợt cao điểm vào thời điểm hiện tại?

Bà Nguyễn Thị Thu: Ngày 8/5/2026, Cục Thuế ban hành Quyết định số 595/QĐ-CT triển khai chiến dịch với tên gọi “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế và chính thức thực hiện từ tháng 7/2026. Mục tiêu trọng tâm là rà soát toàn bộ tình trạng hoạt động của các mã số thuế trong cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế quản lý từ trước đến nay.

Bà Nguyễn Thị Thu

Thực tế, công tác rà soát mã số thuế là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Thuế. Tuy nhiên, trước yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, làm nền tảng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ chuyển đổi số, cơ quan thuế cần triển khai một đợt cao điểm để xử lý dứt điểm.

Thông qua chiến dịch này, cơ quan thuế hướng tới các mục tiêu chính:

Thứ nhất, hỗ trợ người nộp thuế, giúp các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế một cách chính thức và đúng quy định.

Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn, tạo dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác đánh giá sức khỏe nền kinh tế và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Thứ ba, đồng hành cùng doanh nghiệp tái gia nhập thị trường. Cụ thể là hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người nộp thuế rà soát, làm sạch mã số thuế. Ảnh: Văn Học

PV: Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ, chiến dịch này có góp phần lọc bỏ các doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp vi phạm pháp luật để làm sạch môi trường kinh doanh không, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu: Trong quá trình hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục, cơ quan thuế đồng thời rà soát, phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế. Từ đó, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt, chiến dịch giúp họ hoàn tất thủ tục và xác nhận tình trạng pháp lý chính thức trên hệ thống. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đây là cơ hội để rà soát, loại bỏ khỏi hệ thống quản lý, qua đó lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

PV: Thống kê cho thấy, trong thời gian qua, bên cạnh việc làm sạch gần 95.000 mã số thuế, đã có hơn 3.000 mã số thuế được khôi phục cho doanh nghiệp quay lại hoạt động. Bà đánh giá thế nào về con số này?

Bà Nguyễn Thị Thu: Con số này thể hiện đúng tinh thần và mục tiêu của chiến dịch. Chúng tôi không chỉ làm sạch dữ liệu bằng cách đóng các mã số thuế không hoạt động, mà còn chủ động tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu tái khởi động sản xuất, kinh doanh. Việc hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, ổn định pháp lý sẽ đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước.

PV: Nếu không có chiến dịch này, thì doanh nghiệp muốn quay lại hoạt động vẫn có thể tự làm thủ tục. Sự hỗ trợ từ chiến dịch cao điểm này có điểm gì khác biệt, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu: Nếu theo quy định thông thường, người nộp thuế tự phát hiện và chủ động thực hiện thủ tục một cách rải rác. Điều này khiến thời gian giải quyết kéo dài và nguồn lực của cơ quan thuế bị phân tán.

Điểm khác biệt của chiến dịch này là tập trung tối đa nguồn lực. Cơ quan thuế đã chủ động xây dựng tài liệu hướng dẫn, phân công cụ thể cán bộ thuế đến từng địa bàn để tiếp cận, liên hệ và trực tiếp hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho từng người nộp thuế. Nhờ đó, thủ tục được xử lý nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều.

PV: Phía cơ quan thuế có cam kết cụ thể nào đối với các doanh nghiệp thực hiện thủ tục trong đợt này?

Bà Nguyễn Thị Thu: Khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay khôi phục hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Điều này bảo đảm tính công bằng giữa người nộp thuế đã chấp hành và người nộp thuế đang hoạt động. Doanh nghiệp không phải tốn thêm bất kỳ chi phí tuân thủ phát sinh nào khác.

Về phía cơ quan thuế, chúng tôi cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực từ nay đến hết năm 2026 và đã đưa ra chỉ tiêu KPI cụ thể: khi người nộp thuế nộp đủ hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sẽ được thực hiện tối đa trong vòng 3 ngày làm việc.

PV: Một số doanh nghiệp cho biết, do “thả trôi” công ty nhiều năm không hoạt động, nay quay lại làm thủ tục đóng mã số thuế thì gặp vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn. Cơ quan thuế có giải pháp gì tháo gỡ khó khăn này?

Bà Nguyễn Thị Thu: Cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

Hiện nay, chúng tôi đang tích cực tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh.

PV: Xin cảm ơn bà!