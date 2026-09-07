Hơn 22 triệu người trên cả nước tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 8/2026, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt khoảng 22,59 triệu người, trong đó BHXH bắt buộc đạt 19,86 triệu người, tăng 160 nghìn người so với tháng 7; BHXH tự nguyện đạt 2,72 triệu người, tăng 20,5 nghìn người.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 17,91 triệu người, tăng 160 nghìn người; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 98,81 triệu người, tăng 50 nghìn người so với tháng 7.

Tuyên truyền chính sách BHXH cho tiểu thương tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHXHVN

Cùng với mở rộng diện bao phủ, công tác thu tiếp tục được triển khai theo hướng bền vững. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến hết tháng 8 đạt khoảng 454,8 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT chiếm khoảng 2,52% số phải thu.

Việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, đầy đủ và kịp thời. Trong 8 tháng năm 2026, toàn quốc có khoảng 5,84 triệu người được giải quyết hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; gần 549.900 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 11.500 người được hỗ trợ học nghề.

Đối với chính sách BHYT, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã tiếp nhận khoảng 131,54 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh BHYT, với chi phí đề nghị thanh toán khoảng 118.430 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số người hưởng BHXH một lần trong 8 tháng năm 2026 tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2025. Theo BHXH Việt Nam, kết quả này có sự tác động từ các quy định mới của Luật BHXH số 41/2024/QH15, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao niềm tin của người lao động đối với chính sách BHXH, góp phần khuyến khích người lao động tham gia và thụ hưởng chính sách lâu dài.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, BHXH Việt Nam tiếp tục quán triệt các đơn vị bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác thu và phát triển người tham gia tiếp tục được thực hiện theo hướng thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế chậm đóng, trốn đóng.

Đối với chính sách BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người tham gia.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các địa phương hoàn thành thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018 - 2022 và năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi người bệnh và sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT./.