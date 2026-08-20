Chứng khoán

Thị trường vốn trước nhu cầu 450 tỷ USD cho hạ tầng

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
17:42 | 20/08/2026
(TBTCO) - Với nhu cầu khoảng 450 tỷ USD cho hạ tầng trong 5 năm tới, thị trường vốn được kỳ vọng đảm nhận vai trò lớn hơn trong bổ sung nguồn lực bên cạnh đầu tư công và tín dụng ngân hàng.
aa

Tăng lực vốn cho phát triển hạ tầng

Chia sẻ tại hội thảo “Thúc đẩy huy động vốn phát triển hạ tầng Việt Nam qua Thị trường Trái phiếu: Các cấu trúc vốn và xu hướng đầu tư bền vững” do VIS Rating tổ chức ngày 20/8, ông Đỗ Lê Thành Đạt - Phó Giám đốc kiêm Chuyên gia phân tích VIS Rating cho rằng, nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn trong những năm tới đang đặt ra yêu cầu mở rộng các kênh huy động vốn, đặc biệt là thị trường vốn.

Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô đầu tư hạ tầng gia tăng mạnh tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Trong bối cảnh nhiều dự án cùng được đẩy nhanh để hướng tới các mục tiêu năm 2030, một kênh huy động vốn riêng lẻ khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Do đó, nguồn lực từ Nhà nước, hệ thống ngân hàng và thị trường vốn cần được phối hợp để đáp ứng yêu cầu đầu tư.

Thị trường vốn trước nhu cầu 450 tỷ USD cho hạ tầng
Ông Đỗ Lê Thành Đạt - Phó Giám đốc kiêm Chuyên gia phân tích VIS Rating chia sẻ nghiên cứu về tài trợ cơ sở hạ tầng.

Cùng với đó, trong 5 năm qua, đầu tư công chiếm gần 30% nguồn vốn cho hạ tầng. Thời gian tới, dù quy mô đầu tư công về giá trị tuyệt đối tiếp tục tăng, tỷ trọng trong tổng nguồn vốn dự kiến giảm dần. Vai trò của Nhà nước theo đó sẽ chuyển mạnh hơn sang tạo động lực, huy động và thu hút nguồn vốn tư nhân tham gia phát triển hạ tầng.

Ở khu vực tư nhân, ông Đạt cho biết, tín dụng ngân hàng hiện vẫn giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, nguồn vốn dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu vốn của ngân hàng, trong khi các dự án hạ tầng thường có thời gian kéo dài từ 20 - 30 năm. Sự chênh lệch về kỳ hạn khiến khả năng cung cấp nguồn vốn dài hạn của hệ thống ngân hàng bị hạn chế.

Bên cạnh đó, thị trường còn đối mặt với rủi ro tập trung khi cùng một nhóm ngân hàng, nhà tài trợ và nhà thầu tham gia nhiều dự án, làm giảm mức độ đa dạng hóa nguồn vốn. Trong bối cảnh dư địa của tín dụng ngân hàng có giới hạn, thị trường vốn được kỳ vọng đảm nhận vai trò lớn hơn trong tài trợ hạ tầng.

Giảm rủi ro, mở đường cho vốn dài hạn

Thách thức không chỉ nằm ở việc tìm kiếm nhà đầu tư mà còn ở khả năng hình thành các dự án đáp ứng yêu cầu huy động vốn. Theo phân tích của ông Đạt, hiện các dự án hạ tầng tại Việt Nam phải đối mặt với bốn nhóm rủi ro chính.

Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam cần khoảng 450 tỷ USD cho đầu tư hạ tầng, trong đó khoảng 150 tỷ USD kỳ vọng đến từ khu vực tư nhân. Riêng thị trường vốn cần huy động khoảng 20 - 25 tỷ USD. Trong khi đó, 5 năm qua, nguồn vốn dành cho hạ tầng huy động qua trái phiếu và cổ phần mới đạt khoảng 3,9 tỷ USD. Như vậy, quy mô huy động trong 5 năm tới cần tăng khoảng 6 lần.

Trước hết là giải phóng mặt bằng, yếu tố gây chậm tiến độ đối với 56% dự án công và nằm ngoài khả năng kiểm soát của các nhà tài trợ. Tiếp đó là nguy cơ đội vốn, trong một số trường hợp có thể tăng gấp đôi, làm phát sinh nhu cầu tái cấp vốn. Rủi ro bao tiêu, đặc biệt liên quan đến giá điện và các thỏa thuận mua bán điện, cũng ảnh hưởng đến khả năng dự báo dòng tiền.

Cùng với đó là rủi ro về nhu cầu thực tế. Khoảng 40% dự án BOT giao thông ghi nhận nguồn thu thực tế thấp hơn dự báo do các giả định ban đầu về nhu cầu ở mức cao. Những yếu tố này khiến hạ tầng được nhà đầu tư định giá là tài sản có mức độ rủi ro cao thay vì tài sản an toàn.

Những rủi ro của dự án cũng phản ánh vào hoạt động phát hành trên thị trường vốn. Sau giai đoạn tăng mạnh năm 2021 với sự tham gia của nhiều dự án năng lượng tái tạo, hoạt động phát hành giảm đáng kể từ năm 2022. Hiện lĩnh vực điện chỉ chiếm khoảng 11 - 24% thị trường. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng phát hành trái phiếu kèm tài sản bảo đảm, song cấu trúc này chưa tạo thành một thị trường trái phiếu hạ tầng đúng nghĩa.

Về khung pháp lý, chuyên gia từ VIS Rating đánh giá, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ thị trường. Từ năm 2024, yêu cầu xếp hạng tín nhiệm đã được áp dụng bắt buộc đối với các trường hợp phát hành trái phiếu thuộc diện quy định. Tuy nhiên, quy định về tỷ lệ nợ trên vốn đối với các công ty dự án (SPV) vẫn chưa thực sự phù hợp với đặc thù thâm dụng vốn của lĩnh vực hạ tầng.

Chi phí vốn cũng là một trở ngại đáng chú ý. Trái phiếu phát sinh nghĩa vụ trả lãi ngay từ giai đoạn đầu, trong khi dự án hạ tầng có thể mất từ 5 - 11 năm mới bắt đầu tạo nguồn thu. Khoảng cách này tạo áp lực tài chính lớn cho doanh nghiệp dự án so với hình thức vay ngân hàng. Chính phủ hiện tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến PPP nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong huy động vốn cho các dự án.

Kinh nghiệm từ Ấn Độ cho thấy một cách tiếp cận khác trong huy động vốn. Tại đây, ngân hàng được phép phát hành trái phiếu hạ tầng để huy động nguồn vốn và cho các dự án vay lại, thay vì chỉ dựa vào công ty dự án trực tiếp phát hành. Nước này cũng áp dụng các ưu đãi về thuế, miễn giảm thuế đối với lợi nhuận đầu tư và giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng huy động vốn cho hạ tầng. Những chính sách này đã góp phần thúc đẩy thị trường hạ tầng phát triển mạnh sau năm 2022.

Tại Việt Nam, khả năng huy động các nguồn vốn dài hạn cho dự án hạ tầng vẫn còn hạn chế. Trong đó, các nguồn vốn có kỳ hạn dài như Bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí tự nguyện chưa tham gia nhiều vào trái phiếu hạ tầng do yêu cầu cao về an toàn và mức độ rủi ro của tài sản. Vì vậy, thay vì thay đổi khẩu vị của nhà đầu tư, cấu trúc rủi ro của sản phẩm cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu đầu tư của nhóm này.

Trong bối cảnh đó, tăng cường tín dụng và xếp hạng tín nhiệm được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Việc bảo lãnh một phần hoặc toàn phần có thể góp phần thu hẹp khoảng cách về rủi ro, đưa trái phiếu hạ tầng vào nhóm tài sản mà các quỹ bảo hiểm và hưu trí có thể tiếp cận. Đồng thời, việc đánh giá tín nhiệm cần bao quát toàn bộ vòng đời dự án, từ giai đoạn xây dựng đến vận hành, cùng với năng lực và uy tín của nhà bảo trợ dự án.

Thu Hương
Từ khóa:
hạ tang phát triển hạ tầng huy động vốn thị trường vốn trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu ppp bảo hiểm xã hội quỹ hưu trí xếp hạng tín nhiệm Vis Rating

Bài liên quan

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Dành cho bạn

Không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất

Không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất

Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị bãi bỏ, bảo hiểm tự lo thẩm định?

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị bãi bỏ, bảo hiểm tự lo thẩm định?

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Đổi mới phương thức quản lý hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực

Đổi mới phương thức quản lý hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực

Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

Đọc thêm

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Nhiều điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ trong hoạt động chứng khoán được đề xuất cắt giảm khi sửa Luật Chứng khoán, trong đó có thủ tục liên quan đến IPO và chào bán thêm cổ phiếu. Việc chuyển những nội dung không cần thiết từ tiền kiểm sang hậu kiểm được kỳ vọng rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn.
Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

(TBTCO) - FTSE Russell dự kiến công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8. Động thái của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên tới sẽ được chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới thời điểm nâng hạng.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

(TBTCO) - Thanh khoản giảm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Tuy vậy, điểm sáng là dòng tiền vẫn đang đổ nhiều hơn vào hợp đồng tương lai tháng 9/2026.
Chứng khoán ngày 19/8: VN-Index giằng co, dòng tiền chờ động lực mới

Chứng khoán ngày 19/8: VN-Index giằng co, dòng tiền chờ động lực mới

Thị trường chứng khoán hôm nay trở lại sắc đỏ khi nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, song chỉ số VN-Index tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.720 điểm. Trong bối cảnh thanh khoản thấp và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng, thị trường đang chờ thêm những động lực mới để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.
Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

(TBTCO) - Novaland dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số tiền này được doanh nghiệp dự kiến phân bổ để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của công ty mẹ cùng hai công ty con.
Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 328.000 tỷ đồng từ đầu năm

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 328.000 tỷ đồng từ đầu năm

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm, thị trường ghi nhận gần 328.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, chủ yếu qua kênh riêng lẻ.
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, VIC tiếp tục chịu áp lực lớn

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, VIC tiếp tục chịu áp lực lớn

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng phiên thứ tư liên tiếp. Tâm điểm bán ròng tiếp tục là nhóm Vingroup gồm VIC, VHM... và cổ phiếu dòng tài chính ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID từ ngày 28/9

Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID từ ngày 28/9

Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

Việt Nam khẳng định kiên quyết ngăn chặn trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Việt Nam khẳng định kiên quyết ngăn chặn trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Thị trường vốn trước nhu cầu 450 tỷ USD cho hạ tầng

Thị trường vốn trước nhu cầu 450 tỷ USD cho hạ tầng

Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Sầu riêng Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu, thông quan và vốn

Sầu riêng Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu, thông quan và vốn

Bất động sản phân hóa, chung cư vẫn giữ sức hút

Bất động sản phân hóa, chung cư vẫn giữ sức hút

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +16.22
20/08 | +16.22 (7,707.98 +16.22 (+0.21%))
DJI +119.65
20/08 | +119.65 (53,463.05 +119.65 (+0.22%))
IXIC +41.38
20/08 | +41.38 (26,331.09 +41.38 (+0.16%))
NYA +78.13
20/08 | +78.13 (24,707.27 +78.13 (+0.32%))
XAX +80.01
20/08 | +80.01 (9,033.05 +80.01 (+0.89%))
BUK100P -2.25
20/08 | -2.25 (1,065.91 -2.25 (-0.21%))
RUT +15.05
20/08 | +15.05 (3,032.94 +15.05 (+0.50%))
VIX +0.43
20/08 | +0.43 (15.32 +0.43 (+2.89%))
FTSE -21.41
20/08 | -21.41 (10,721.94 -21.41 (-0.20%))
GDAXI -92.86
20/08 | -92.86 (25,998.47 -92.86 (-0.36%))
FCHI -21.70
20/08 | -21.70 (8,480.21 -21.70 (-0.26%))
STOXX50E -11.73
20/08 | -11.73 (6,432.73 -11.73 (-0.18%))
N100 -1.56
20/08 | -1.56 (1,936.82 -1.56 (-0.08%))
BFX -17.10
20/08 | -17.10 (5,730.79 -17.10 (-0.30%))
MOEX.ME -0.11
20/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +203.42
20/08 | +203.42 (25,698.49 +203.42 (+0.80%))
STI -22.33
20/08 | -22.33 (5,671.91 -22.33 (-0.39%))
AXJO +30.00
20/08 | +30.00 (9,083.80 +30.00 (+0.33%))
AORD +43.30
20/08 | +43.30 (9,298.50 +43.30 (+0.47%))
BSESN +628.04
20/08 | +628.04 (77,537.72 +628.04 (+0.82%))
JKSE +107.46
20/08 | +107.46 (6,501.58 +107.46 (+1.68%))
KLSE +5.39
20/08 | +5.39 (1,736.71 +5.39 (+0.31%))
NZ50 -9.85
20/08 | -9.85 (13,919.82 -9.85 (-0.07%))
KS11 +381.41
20/08 | +381.41 (6,852.58 +381.41 (+5.89%))
TWII +214.39
20/08 | +214.39 (44,933.74 +214.39 (+0.48%))
GSPTSE +33.86
20/08 | +33.86 (36,401.79 +33.86 (+0.09%))
BVSP +1,495.41
20/08 | +1,495.41 (167,830.27 +1,495.41 (+0.90%))
MXX +65.57
20/08 | +65.57 (63,999.26 +65.57 (+0.10%))
IPSA -59.68
20/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -17,158.25
20/08 | -17,158.25 (2,874,492.75 -17,158.25 (-0.59%))
TA125.TA +12.02
20/08 | +12.02 (4,052.01 +12.02 (+0.30%))
CASE30 +224.40
20/08 | +224.40 (54,737.10 +224.40 (+0.41%))
JN0U.JO -47.24
20/08 | -47.24 (7,198.93 -47.24 (-0.65%))
DX-Y.NYB -0.05
20/08 | -0.05 (98.79 -0.05 (-0.05%))
125904-USD-STRD -1.21
20/08 | -1.21 (2,890.50 -1.21 (-0.04%))
XDB +0.74
20/08 | +0.74 (136.09 +0.74 (+0.54%))
XDE +0.98
20/08 | +0.98 (116.76 +0.98 (+0.85%))
000001.SS +9.30
20/08 | +9.30 (3,903.72 +9.30 (+0.24%))
N225 +890.37
20/08 | +890.37 (66,216.79 +890.37 (+1.36%))
XDN +0.60
20/08 | +0.60 (63.24 +0.60 (+0.96%))
XDA +0.41
20/08 | +0.41 (71.24 +0.41 (+0.58%))