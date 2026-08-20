Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Giá heo hơi hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng sau chuỗi ngày giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bất ngờ đảo chiều sau chuỗi ngày liên tục đi xuống. Một loạt địa phương ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, mặt bằng giá heo hơi miền Bắc được nâng lên khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Ở chiều thấp hơn, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục được thương lái thu mua với giá 56.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng trở lại trong sáng nay đáng chú ý khi trước đó thị trường miền Bắc trải qua nhiều phiên giảm liên tiếp, đưa giá heo hơi tại nhiều địa phương xuống sát vùng 56.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng xuất hiện xu hướng phục hồi. Phần lớn địa phương được khảo sát giá tăng 1.000 đồng/kg.

Theo đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hiện phổ biến trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Lâm Đồng cùng đứng ở mức cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi mức 55.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương trong phiên trước, mặt bằng giá tại miền Trung - Tây Nguyên đã có sự cải thiện đáng kể trong sáng nay.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay xu hướng tăng cũng bắt đầu xuất hiện nhưng mức độ điều chỉnh hẹp hơn so với hai khu vực còn lại. Giá heo hơi tại An Giang và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 56.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá tương đối ổn định.

Hiện thương lái tại miền Nam thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng dẫn đầu khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực cũng như cả nước, ở mức 55.000 đồng/kg./.