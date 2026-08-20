Ngân hàng - Bảo hiểm

Chuyển đổi số ngân hàng càng sâu, “tấm khiên” an toàn càng phải vững

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

06:13 | 20/08/2026
(TBTCO) - Công nghệ, dữ liệu đang đi sâu vào từng "mắt xích" trong hoạt động ngân hàng, từ mở tài khoản tức thì, thanh toán xuyên biên giới đến số hóa hành trình cấp tín dụng... Song hành với tốc độ chuyển đổi số là yêu cầu ngày càng cao về an toàn, bảo mật và phòng, chống gian lận số.
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Mở tài khoản tức thì, kết nối thanh toán xuyên biên giới

Nhiều nghiệp vụ từng gắn với quầy giao dịch dần được thu nhỏ vào một màn hình, những quy trình từng mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, nay chỉ tính bằng phút. Từ định danh, mở tài khoản, đến thanh toán và cấp tín dụng..., công nghệ, dữ liệu được các ngân hàng đưa ngày càng sâu vào từng điểm chạm, không chỉ rút ngắn hành trình, mà còn dựng thêm những “lá chắn” bảo vệ khách hàng trên môi trường số.

Chia sẻ tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026” với chủ đề: “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”, ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB cho biết, ở khâu định danh khách hàng điện tử (eKYC), với thông điệp “eKYC 1 phút, an tâm hòa nhịp dòng số”, ACB mang đến trải nghiệm mở tài khoản nhanh chóng và an toàn.

hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh
Chuyển đổi số ngân hàng càng sâu, “tấm khiên” an toàn càng phải vững. Ảnh: Đức Thanh

Hệ thống phê duyệt tự động cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý để khách hàng có ngay tài khoản và thẻ chỉ sau 1 lần đăng ký. Dù chọn quét chip căn cước công dân hay đăng ký qua VneID, khách hàng đều được xác thực bằng công nghệ đa lớp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Công nghệ cũng biến điểm chạm ban đầu thành điểm khởi đầu cho hàng loạt dịch vụ tài chính. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc SACOMBANK cho biết, chỉ trong 5 giây, khách hàng có thể hoàn tất định danh điện tử bằng eKYC, xác thực căn cước công dân gắn chip, kết nối VNeID và mở tài khoản ngay trên một nền tảng số thống nhất. Từ đó, hệ sinh thái tài chính số được kích hoạt liền mạch, từ thanh toán, chuyển tiền, mở thẻ đến tiết kiệm, đầu tư và quản lý tài chính.

Trong lĩnh vực thanh toán, không dừng lại ở thị trường nội địa, các ngân hàng đang mở rộng thanh toán số xuyên biên giới, kết nối người dùng Việt Nam với mạng lưới tại nhiều quốc gia chỉ bằng một lần quét mã QR.

Theo lãnh đạo SACOMBANK, ngân hàng là một trong những đơn vị tiên phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai giải pháp thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới tại Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc và Singapore.

Với giải pháp này, du khách nước ngoài có thể sử dụng ứng dụng của quốc gia mình để thanh toán tại Việt Nam và ngược lại, du khách Việt Nam đi nước ngoài có thể dùng ứng dụng SACOMBANK Pay để quét mã QR thanh toán, tiện lợi “như ở nhà”. “Điều này không chỉ góp phần phát triển du lịch, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam” - lãnh đạo SACOMBANK nhấn mạnh.

Đưa dữ liệu, công nghệ vào sâu hoạt động tín dụng

Công nghệ cũng đang đi sâu vào hoạt động tín dụng, biến những quy trình nhiều bước, nhiều giấy tờ thành một hành trình số liền mạch từ đăng ký vay đến giải ngân.

Tại ACB, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát cho biết, với cho vay tín chấp, ngân hàng càng đẩy mạnh phân khúc này thì nhu cầu ứng dụng công nghệ, dữ liệu càng lớn. Theo ông Phát, cho vay tín chấp không thể chỉ dựa vào dữ liệu thanh toán, mà còn phải hiểu được hành vi của khách hàng.

“Ví dụ cho vay hộ kinh doanh, phải hiểu được dòng tiền của họ như thế nào, đóng thuế ra sao, có thanh toán bảo hiểm xã hội hoặc các loại khác hay không, cùng các hành vi cá nhân.

Từ đó, thu thập tất cả thông tin và ra được quyết định cho vay” - lãnh đạo ACB dẫn chứng.

Cũng theo ông Phát, việc khai thác dữ liệu tại Việt Nam có những điều kiện thuận lợi, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Thời gian tới, khi Chính phủ thúc đẩy kết nối, dùng chung dữ liệu từ cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các cơ quan khác, việc ứng dụng dữ liệu vào hoạt động cho vay sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh hơn.

Cùng với dữ liệu, công nghệ đang số hóa cả hành trình của một khoản vay. Ông Lê Huy Hoàng - Phó Tổng giám đốc BIDV cho biết, các hoạt động tín dụng đã được chuyển đổi trên kênh số với các sản phẩm thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, BIDV Home là giải pháp tài chính số toàn diện của BIDV, được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng trên trọn hành trình an cư.

“Nền tảng số hóa toàn bộ quy trình vay mua nhà, mua xe, từ tìm kiếm, đăng ký, theo dõi hồ sơ, giải ngân đến ký số hồ sơ, mang đến trải nghiệm nhanh chóng, minh bạch và liền mạch” - ông Hoàng thông tin. Đến nay, nền tảng BIDV Home đã thu hút hơn 500.000 người dùng, thực hiện giải ngân hơn 100.000 khoản vay mua nhà, mua xe, với tổng quy mô lên tới khoảng 150.000 tỷ đồng.

Chia sẻ gần đây, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, AI đã được nhiều ngân hàng Việt Nam triển khai trong nhiều lĩnh vực cụ thể. Trong đó, các đơn vị ứng dụng AI trong nghiệp vụ nội bộ để tự động hóa, cũng như hỗ trợ khách hàng thông qua các phiên bản chatbot AI, giúp tra cứu thuận tiện, nhanh chóng.

“Đây là công cụ hỗ trợ tích cực cho các ngân hàng trong phân tích dữ liệu, đề xuất các quyết định liên quan đến nghiệp vụ, hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng” - ông Tiến nêu rõ.

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng chuyển đổi số toàn diện các nghiệp vụ cốt lõi theo mô hình ngân hàng số trên nền tảng dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
ngân hàng chuyển đổi số công nghệ an toàn bảo mật

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Cập nhật: 20/08/2026 08:00

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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
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Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80