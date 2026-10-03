Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.140,8 USD/ounce, giảm 32 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng.

Tâm điểm chú ý của thị trường là sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau khi dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố thấp hơn dự kiến, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống khoảng 14%, theo Công cụ FedWatch của CME. Trước thời điểm công bố dữ liệu, tỷ lệ này ở mức 28%, còn đầu tuần lên tới khoảng 70%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng tiếp tục được củng cố bởi số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến và quan điểm phản đối một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 10 của ít nhất hai quan chức cấp cao thuộc cơ quan này.

Những diễn biến trên đã hỗ trợ giá vàng có thời điểm tăng hơn 1% trong phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, sức ép từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao khiến kim loại quý vẫn đối mặt với nguy cơ ghi nhận một tuần giảm giá.

Theo ông Edward Meir - chuyên gia phân tích tại Marex, kỳ vọng tăng lãi suất giảm bớt cùng sự suy yếu nhẹ của đồng USD đã thúc đẩy nhịp phục hồi của vàng. Bên cạnh đó, tình trạng bán quá mức trên thị trường kim loại quý cũng tạo điều kiện cho giá hồi phục. Dù vậy, ông lưu ý các tín hiệu kỹ thuật vẫn khá tiêu cực và giá vàng có thể giảm thêm nếu chu kỳ tăng lãi suất tiếp diễn.

Áp lực lãi suất cũng là yếu tố chi phối diễn biến của vàng trong những tháng gần đây. Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 20%. Thị trường lo ngại lạm phát gia tăng do chiến tranh có thể khiến mặt bằng lãi suất được duy trì ở mức cao lâu hơn.

Về triển vọng ngắn hạn, ông Han Tan - Trưởng bộ phận Phân tích thị trường tại Bybit, cho rằng giá vàng giao ngay vẫn có khả năng tăng nếu lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ thực sự đã đạt đỉnh. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường vẫn nhìn nhận ổn định giá cả là nhiệm vụ được Fed ưu tiên.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch về mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 140,8 - 144,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 139,9 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 140 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng lần lượng ở ngưỡng 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng và 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.