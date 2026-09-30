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Giá vàng hôm nay ngày 30/9: Vàng thế giới tăng hơn 40 USD, vàng trong nước trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:42 | 30/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, lên mức 4.182 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay ở mức 4.182 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce so với sáng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng.

Sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Hai, vàng giao ngay phục hồi trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng vẫn chịu sức ép từ giá dầu cao, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng hôm nay ngày 30/9: Vàng thế giới tăng hơn 40 USD, vàng trong nước trái chiều
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Hiện các nhà giao dịch định giá xác suất khoảng 70% Fed tăng lãi suất vào tháng 10. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh mức 5,25%, trong khi chỉ số USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng. Những yếu tố này tiếp tục hạn chế khả năng phục hồi của kim loại quý.

Triển vọng giá vàng vì vậy còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số chuyên gia nhận định, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ cùng lợi suất trái phiếu tăng mạnh có thể kéo giá vàng về vùng 4.000 USD/ounce ngay trong tuần này. Ở góc nhìn dài hạn hơn, một số chuyên gia vẫn dự báo vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng tới.

Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng, nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm một vài lần, vàng sẽ đối mặt với lực cản trong ngắn hạn. Lợi suất thực cao cũng khiến quá trình tiến tới ngưỡng 5.000 USD/ounce trở nên khó khăn hơn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 29/9, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch lên mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng miếng kết phiên giao dịch ở ngưỡng 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, kết phiên ở ngưỡng 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC cũng đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt đưa giá vàng nhẫn lên mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng và 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 30/09/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30