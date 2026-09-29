Chứng khoán

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, dòng cổ phiếu vẫn hút tiền

Tùng Linh

Tùng Linh

19:19 | 29/09/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp, với giá trị khoảng 380 tỷ đồng trên ba sàn. Riêng HOSE, khối ngoại bán ròng gần 396 tỷ đồng, trong đó VPB là tâm điểm hứng chịu áp lực bán, trong khi dòng tiền mua vào tiếp tục tìm đến một số cổ phiếu dầu khí.
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Phiên 29/9, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co khi VN-Index chưa thể lấy lại vùng 1.800 điểm. Kết phiên, chỉ số giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%, xuống 1.780,68 điểm, tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự tương ứng đường giá trung bình 200 phiên.

Trong bối cảnh đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn nghiêng về chiều bán. Trên HOSE, khối ngoại mua vào 1.421,6 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.817,5 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 396 tỷ đồng. Tính chung ba sàn, giá trị bán ròng đạt khoảng 380 tỷ đồng, tăng trở lại so với mức 220 tỷ đồng của phiên liền trước.

Áp lực bán tập trung đáng kể vào VPB, với giá trị bán ròng 249 tỷ đồng, chiếm phần lớn quy mô rút vốn trong phiên. Cổ phiếu này đóng cửa tham chiếu tại 22.950 đồng.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng xuất hiện trong nhóm bị bán ròng mạnh. ACB bị bán 51,15 tỷ đồng, VCB hơn 40 tỷ đồng, CTG 35,52 tỷ đồng, STB 33,9 tỷ đồng và TCB 25,86 tỷ đồng. Như vậy, nhóm ngân hàng tiếp tục là một trong những tâm điểm bán ra của dòng vốn ngoại.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, VPB chịu áp lực lớn nhất
Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trong phiên 29/9 - Nguồn: Dstock

Ngoài ra, HPG bị bán ròng 51,81 tỷ đồng. Hai cổ phiếu họ Vingroup là VIC và VHM lần lượt bị bán ròng 49,66 tỷ đồng và 40,56 tỷ đồng. PNJ tiếp tục chịu áp lực khi bị bán ròng 31,45 tỷ đồng, đồng thời giảm mạnh 6,84% xuống 28.600 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền ngoại bán mạnh một số cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn, trong khi vẫn giải ngân chọn lọc vào nhóm dầu khí. Tuy nhiên, ở chiều mua, quy mô giải ngân vào từng mã nhỏ hơn đáng kể so với chiều bán. PVT dẫn đầu với 60,8 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 6,4%. PLX được mua ròng 35,16 tỷ đồng, PVS 25,29 tỷ đồng và GAS gần 21 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả PVT, PLX, PVS và GAS đều đóng cửa tăng giá, cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục có sự quan tâm nhất định tới nhóm dầu khí - năng lượng.

VIB là cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi nằm trong nhóm mua ròng dẫn đầu, với 28,32 tỷ đồng và tăng 1,9%. BVH, GEX, VIX, KDH và FRT cũng được mua ròng nhưng quy mô đều dưới 22 tỷ đồng.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vpbank dầu khí

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