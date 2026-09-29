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Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

17:26 | 29/09/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 29/9/2026, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ.
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Cùng dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía TP. Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Về phía Ủy ban UNESCO có Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo; Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương và đông đảo các chuyên gia ở trong và ngoài nước.

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên
Toàn cảnh lễ khởi công

Đây là sự kiện quan trọng, mở đầu giai đoạn triển khai Dự án, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội trong việc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; từng bước phục hồi trục Hoàng Đạo, tiếp nối “biểu tượng quyền lực tối cao” của Hoàng Thành Thăng Long và quốc gia Đại Việt thế kỷ 15 - 18 trên thành quả của 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và so sánh với các nước trong khu vực, đặc biệt với sự hỗ trợ tham vấn chuyên sâu liên tục của UNESCO và ICOMOS.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, là nơi hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Trong không gian đó, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt, là trung tâm của Cấm thành Thăng Long, là nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều và tiến hành các hoạt động chính trị, ngoại giao mang tính chất nhà nước, là biểu tượng quyền lực tối cao, minh chứng cho sự hùng cường của quốc gia Đại Việt trong quá khứ…

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự sự kiện

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên không chỉ nhằm phục hồi một công trình kiến trúc mà quan trọng hơn là từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, góp phần làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng Chính điện Kính Thiên và không gian Chính điện Kính Thiên là nhiệm vụ quan trọng, bước khởi đầu thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Thành phố đã trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài, công phu với nhiều năm khảo cổ học, nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế. Các kết quả nghiên cứu cùng ý kiến tư vấn của UNESCO, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã tạo dựng cơ sở khoa học quan trọng để triển khai Dự án, bảo đảm yêu cầu về tính khoa học, tính xác thực và sự hài hòa trong tổng thể Khu di sản. Việc khởi công dự án không chỉ là sự khởi đầu của một công trình, mà còn là kết quả của một quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và tích lũy cơ sở khoa học lâu dài. Phương án phục dựng theo nguyên tắc xác thực của các văn kiện quốc tế và bộ công cụ do ICOMOS đề xuất, trên cơ sở khoa học và tính khả thi cao, bảo đảm gia tăng giá trị nổi bật toàn cầu cho di sản Hoàng thành Thăng Long.

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự sự kiện và thăm không gian trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên

Không gian Chính điện Kính Thiên sau khi được hình thành sẽ hướng tới trở thành một không gian văn hóa – lịch sử có sức lan tỏa, nơi diễn giải di sản thông qua các hoạt động thực hành văn hóa phi vật thể cung đình; góp phần nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan, phát triển du lịch văn hóa và tạo điều kiện để các giá trị của Hoàng thành Thăng Long tiếp tục được nhận diện, thực hành và phát huy trong đời sống đương đại. Định hướng này gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Thủ đô.

Để hiện thực hóa một dự án trọng điểm có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, Tập đoàn Sun Group đã được tín nhiệm lựa chọn làm đơn vị thi công Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Với những kinh nghiệm đã tích lũy khi tham gia trùng tu, tôn tạo những công trình gắn với lịch sử Thủ đô, trong đó có Cổng Trại Bảo an binh bên Nhà hát Hồ Gươm và Bắc Bộ Phủ - đều là những công trình đòi hỏi sự thận trọng khi can thiệp vào kiến trúc hiện hữu và gìn giữ những dấu tích làm nên giá trị lịch sử của di tích, đại diện Sun Group cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các chuyên gia để bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công; tuân thủ phương án được phê duyệt và các quy định về bảo tồn, bảo vệ di tích gốc trong suốt quá trình triển khai.

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên
Ông Trần Minh Sơn - Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group chia sẻ tại lễ khởi công

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Minh Sơn - Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Đứng tại Hoàng thành Thăng Long – trái tim thiêng liêng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi từng là trung tâm của Cấm thành, Sun Group xin bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Đảng, Nhà nước và Thành phố tin tưởng trao cơ hội thực hiện dự án này. Chúng tôi xác định rõ đây là trách nhiệm to lớn, là công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bởi mỗi viên gạch, mỗi phiến đá nơi đây đều chất chứa ký ức hơn 1300 năm lịch sử. Sun Group xin cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại”.

Trong bối cảnh Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026, những kinh nghiệm thực tế của Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt trong nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi Điện Kính Thiên sẽ góp phần giới thiệu những nỗ lực và cách tiếp cận của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; qua đó quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội và nâng cao vị thế của Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Lễ khởi công Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, tham quan, trải nghiệm văn hóa và quảng bá giá trị Hoàng thành Thăng Long tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế./.

Hải Băng
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Phục dựng Chính điện Kính Thiên Tập đoàn Sun Group thi công dự án Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hoàng thành Thăng Long Hà Nội Hợp tác quốc tế bảo tồn di sản Lễ khởi công dự án Điện Kính Thiên Chính điện Kính Thiên điện kính thiên

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