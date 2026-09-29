Thị trường

Thương hiệu Việt tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
17:19 | 29/09/2026
(TBTCO) - 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh.
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Đó là thông tin tại cuộc họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 do Bộ Công thương tổ chức chiều ngày 29/9.

Các doanh nghiệp được công nhận hoạt động trên nhiều lĩnh vực như công nghệ số, viễn thông, tài chính - ngân hàng, logistics, cơ khí chế tạo, điện - điện tử, nông nghiệp, thực phẩm, dệt may, dược phẩm và hàng tiêu dùng. Kết quả này phản ánh xu hướng doanh nghiệp tăng đầu tư cho chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị thương hiệu.

Thương hiệu Việt tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu. Ảnh: Bộ Công thương

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau 23 năm triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục được định hướng theo ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% năm 2020 lên 50% năm 2026.

Kỳ xét chọn năm 2026 được triển khai trong bối cảnh hệ thống tiêu chí của Chương trình được điều chỉnh, tăng yêu cầu về năng lực đổi mới, sáng tạo. Trong thang điểm 1.000, nhóm tiêu chí Đổi mới, sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, chiếm 30%.

Nội dung đánh giá tập trung vào nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Việc xét chọn vì vậy không chỉ đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm mà còn đánh giá khả năng đổi mới, thích ứng và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của Chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại kỳ xét chọn thứ 10 năm 2026

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái, Bộ Công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, tập trung vào quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia được kỳ vọng tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò tiên phong trong nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương thông tin, tiếp nối kết quả Kỳ xét chọn, Bộ Công thương đang triển khai việc chuẩn bị Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 vào ngày 16/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt” nhằm khắc họa hành trình thương hiệu Việt được bồi đắp từ bản sắc, chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong để vươn ra thị trường quốc tế.
Nguyên Phương
Từ khóa:
thương hiệu quốc gia thị trường quốc tế công bố

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