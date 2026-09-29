Đầu tư

Sau dấu mốc lịch sử, Quảng Ninh tập trung kiến tạo nền kinh tế giá trị cao

15:32 | 29/09/2026
(TBTCO) - Sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh xác định tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới quản trị và thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
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Ngày 29/9, tại Hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố Quảng Ninh, lãnh đạo thành phố cho biết quá trình hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện quy trình xin chủ trương và xây dựng hồ sơ Đề án được triển khai trong khoảng 7 tháng. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Theo báo cáo của UBND thành phố, Quảng Ninh đã rà soát toàn diện 5 điều kiện và 7 tiêu chuẩn đối với thành phố trực thuộc Trung ương, gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng đô thị, tiêu chí đô thị loại I và các chỉ tiêu về trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả rà soát cho thấy địa phương cơ bản đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn.

Sau dấu mốc lịch sử, Quảng Ninh tập trung kiến tạo nền kinh tế giá trị cao
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố Quảng Ninh. Ảnh T.D

Một trong những bước chuẩn bị đáng chú ý là việc đồng bộ hệ thống quy hoạch nhằm định hình không gian phát triển trong giai đoạn mới. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định hướng phát triển đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, theo mô hình đa trung tâm, tăng liên kết giữa đô thị - nông thôn, biển - đảo, biên giới - đất liền và khu vực di sản. Đây là cơ sở pháp lý để quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư và bố trí nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Ngày 26/6/2026, Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trên toàn bộ địa giới hành chính, với diện tích tự nhiên 6.231,27 km² và quy mô dân số năm 2025 hơn 1,52 triệu người.

Trong giai đoạn sau khi thành lập, một trong những định hướng lớn được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh là tổ chức lại không gian phát triển, tăng tính liên kết giữa các trung tâm đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu và sân bay.

Các động lực từ Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái cùng những không gian phát triển khác sẽ được kết nối chặt chẽ hơn để hình thành một hệ sinh thái kinh tế thống nhất.

Sau dấu mốc lịch sử, Quảng Ninh tập trung kiến tạo nền kinh tế giá trị cao
Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh T.D

Đáng chú ý, thành phố xác định thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc thay vì chạy theo số lượng dự án. “Trải thảm đỏ” cho nhà đầu tư, theo định hướng của lãnh đạo thành phố, trước hết phải được thể hiện bằng thể chế minh bạch, môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và sự đồng hành thực chất của chính quyền.

Quảng Ninh ưu tiên những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ít phát thải, tạo việc làm chất lượng và có trách nhiệm với cộng đồng.

Định hướng này đi cùng yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, tăng ứng dụng chính quyền số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu trong quá trình ra quyết định.

Quá trình chuẩn bị cho mô hình thành phố mới cũng được gắn với một loạt dự án đầu tư thực tế. Theo báo cáo, 24 công trình thuộc các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, đô thị, nhà ở, giáo dục và dịch vụ đã được khởi công hoặc khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng.

Song song với đầu tư phát triển, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý được thực hiện theo nguyên tắc không tạo khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, người dân. Toàn bộ các hệ thống quản lý văn bản, dịch vụ công và cơ sở dữ liệu được rà soát, chuyển đổi; 11.929 chứng thư số của tổ chức và cá nhân được cập nhật sang mô hình thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, yêu cầu đặt ra sau khi thành lập thành phố là tạo chuyển biến cụ thể trong phát triển và đời sống người dân, từ giao thông, chất lượng dịch vụ công đến việc làm, thu nhập, môi trường sống và an sinh xã hội.

Tiến Dũng
Từ khóa:
thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương phát triển kinh tế bền vững Quảng Ninh đô thị loại I Quảng Ninh ứng dụng chính quyền số Quảng Ninh Nghị quyết số 36/2026/QH16 UBND thành phố Quảng Ninh Chủ tịch UBND Bùi Văn Khắng Quảng Ninh

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