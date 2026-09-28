Đầu tư

Chốt kế hoạch thẩm định cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà vốn đầu tư hơn 52.118 tỷ đồng

Anh Minh

Anh Minh

18:32 | 28/09/2026
(TBTCO) - Cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà dài khoảng 136 km, quy mô 4 làn xe, vốn đầu tư hơn 52.118 tỷ đồng, được kỳ vọng hình thành trục kết nối Đông - Tây giữa Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Khu kinh tế Dung Quất.
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Phối cảnh tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136) (Ảnh: AI)
Phối cảnh tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Ảnh có sử dụng AI).

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 200/QĐ-HĐTĐNN phê duyệt Kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Theo Kế hoạch, Hội đồng sẽ xem xét các nội dung chính gồm căn cứ pháp lý, sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch; dự báo nhu cầu, mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư; địa điểm, nhu cầu sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lựa chọn công nghệ, kỹ thuật, thiết kế sơ bộ và tác động môi trường.

Hội đồng cũng thẩm định sơ bộ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư công; chi phí vận hành, bảo dưỡng; tiến độ, hiệu quả đầu tư, phương án tổ chức thực hiện và các cơ chế, chính sách đặc thù được đề xuất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương là Phó Chủ tịch thường trực; Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Về tiến độ, việc gửi hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng và cơ quan liên quan đã hoàn thành. Trong tháng 9/2026, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt Kế hoạch thẩm định và thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành.

Tiếp đó, Tổ chuyên gia và Hội đồng sẽ họp, cho ý kiến; Báo cáo kết quả thẩm định được hoàn thiện sau khi cơ quan chủ quản tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 405/TTr-UBND đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà dài khoảng 136 km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm, điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại xã Đăk Hà.

Dự án được đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe; các đoạn thông thường có bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Riêng đoạn qua đèo Vi Ô Lắc và đèo Măng Đen dài khoảng 66 km, dự kiến có bề rộng nền đường 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Tuyến sẽ kết nối Quốc lộ 24, đường Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh và hai trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phía Tây, hình thành hành lang giao thông Đông - Tây, kết nối phía Tây Quảng Ngãi, Tây Nguyên với Khu kinh tế Dung Quất và hệ thống cảng biển Dung Quất. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 52.118 tỷ đồng.

Địa phương dự kiến trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 11/2026, khởi công trong năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030./.

Anh Minh
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