Chứng khoán

Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
18:13 | 28/09/2026
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua, với tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt 133.400 tỷ đồng, tăng gần 65%.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 21 - 25/9 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp ghi nhận tuần tích cực nhất kể từ đầu năm.

Trong phiên đấu thầu chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 31.000 tỷ đồng và huy động thành công 26.550 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu khoảng 85,6%. Trong đó, kỳ hạn 10 năm ghi nhận khối lượng huy động lớn nhất khi toàn bộ 20.000 tỷ đồng gọi thầu được phân phối thành công, với lợi suất 4,43%, không thay đổi so với tuần trước.

Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Sau phiên đấu thầu chính, KBNN tiếp tục gọi thầu thêm 2.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 10 năm và huy động thêm 619 tỷ đồng. Như vậy, tính cả phần phát hành thêm, tổng giá trị TPCP được KBNN huy động trong tuần đạt 27.169 tỷ đồng.

Ở các kỳ hạn còn lại, TPCP kỳ hạn 5 năm huy động thành công 6.500 tỷ đồng trên tổng số 9.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,27%, không đổi so với tuần trước. Kỳ hạn 30 năm huy động được 50 tỷ đồng với lợi suất 4,62%.

Theo các chuyên gia, kết quả đấu thầu cho thấy cung - cầu TPCP có sự cải thiện tại mặt bằng lợi suất hiện nay. Thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại tăng phân bổ vốn vào trái phiếu chính phủ, trong khi mặt bằng lợi suất đã tăng so với đầu năm.

Lũy kế từ đầu năm 2026, KBNN đã huy động 291.110,5 tỷ đồng TPCP, tương đương 58,2% kế hoạch năm.

Trong tuần từ ngày 28/9 - 2/10, quy mô gọi thầu dự kiến giảm xuống 18.000 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 3 năm và 30 năm cùng có khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm là 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 11.000 tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm là 1.000 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động huy động trên thị trường sơ cấp, giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp tăng mạnh trong tuần. Tổng giá trị giao dịch đạt 133.400 tỷ đồng, tăng gần 65% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 100.400 tỷ đồng, tăng 96,6%; giao dịch repo đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 10,6%.

Mức tăng thanh khoản chủ yếu đến từ giao dịch outright. Các chuyên gia nhận định, diễn biến này cho thấy, hoạt động mua bán và cơ cấu danh mục gia tăng, thay vì mức tăng thanh khoản chủ yếu xuất phát từ nhu cầu vay vốn ngắn hạn thông qua giao dịch repo.

Mặt bằng lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ. So với cuối tuần trước, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ nguyên ở mức 3,66%; kỳ hạn 2 năm và 3 năm cùng giảm 1 điểm cơ bản, lần lượt xuống 3,78% và 3,85%. Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 2 điểm cơ bản, xuống 4,39%.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất 7 năm, 10 năm và 15 năm không thay đổi so với tuần trước, lần lượt ở mức 4,46%, 4,58% và 4,73%. Diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh lợi suất trái phiếu trên thị trường quốc tế tăng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng TPCP với giá trị 87 tỷ đồng.

Về diễn biến thời gian tới, các chuyên gia dự báo, lợi suất TPCP trong ngắn hạn có thể tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, chủ yếu tại nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm. Thanh khoản hệ thống ngân hàng tương đối ổn định và lực cầu trên thị trường sơ cấp tiếp tục là những yếu tố tác động đến diễn biến lợi suất.

Nhu cầu vốn cho đầu tư công còn lớn, đặt ra yêu cầu tiếp tục phát hành trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu trên thị trường quốc tế đang ở mức cao trong bối cảnh lạm phát năng lượng và nhu cầu vay vốn của các chính phủ gia tăng. Trên cơ sở đó, các chuyên gia cho rằng, lợi suất TPCP trong nước có thể chịu áp lực tăng./.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu chính phủ thanh khoản thị trường kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu lợi suất trái phiếu giao dịch khối ngoại

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