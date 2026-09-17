Khối ngoại mua ròng hơn 400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 8

Trong tháng 8/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng huy động đạt 27.756,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 46%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Kho bạc Nhà nước huy động được 228.921,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hoàn thành 46% kế hoạch phát hành cả năm.

Khối lượng phát hành trong tháng tập trung chủ yếu ở hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đạt 14.206,5 tỷ đồng, chiếm 51,2% tổng khối lượng phát hành; kỳ hạn 10 năm đạt 12.950 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 46,7%.

Kho bạc Nhà nước gọi thầu trái phiếu tại 5 kỳ hạn gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Ngoại trừ kỳ hạn 3 năm, bốn kỳ hạn còn lại đều ghi nhận khối lượng trúng thầu.

So với phiên trúng thầu cuối tháng 7, lãi suất tại phiên đấu thầu cuối tháng 8 tăng nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trúng thầu. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 5 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 4,25%/năm; kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 4,41%/năm; kỳ hạn 15 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 4,55%/năm. Đối với kỳ hạn 30 năm, lãi suất tăng 1 điểm cơ bản, đạt 4,6%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị trái phiếu chính phủ niêm yết tại thời điểm cuối tháng 8 đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 2,9%.

Xét theo phương thức giao dịch, giao dịch mua bán thông thường (Outright) chiếm 68% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 32%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,2% tổng giá trị toàn thị trường và giảm 5,8% so với tháng trước. Trong tháng, khối ngoại mua ròng 453 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.