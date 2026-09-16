Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu

Nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay. Ảnh TL

Phố Wall đang dự đoán với xác suất hơn 90% rằng, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh và các đồng nghiệp sẽ nâng lãi suất chính sách chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm so với mức hiện tại là 3,5%-3,75% và dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay.

Chủ tịch Kevin Warsh sẽ chịu áp lực phải đưa ra định hướng về con đường tương lai của Fed trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính thức. Việc ông không đưa ra lời giải thích rõ ràng về quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 đã gây ra sự tăng vọt lợi suất trái phiếu dài hạn và làn sóng chỉ trích từ các nhà giao dịch và nhà kinh tế.

Ông Warsh đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn giữa việc xoa dịu các nhà đầu tư trái phiếu muốn thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn và giữ cho Tổng thống Donald Trump hài lòng. Mới đây vào Chủ nhật, Tổng thống Trump đã nhắc lại lập luận rằng Mỹ nên có chi phí vay thấp nhất thế giới. Điều này diễn ra ngay cả khi đợt bán tháo trái phiếu kho bạc đã đẩy lợi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất lúc 2 giờ chiều tại Washington. Ông Warsh sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 2 giờ 30 chiều.

Tuy nhiên, nếu Fed không nâng lãi suất, các nhà đầu tư có thể sẽ đặt câu hỏi về cam kết kiềm chế lạm phát của ngân hàng trung ương, dẫn đến việc họ tăng dự báo về áp lực giá cả và tạo ra thêm biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã ở mức cao nhất trong gần hai thập kỷ và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đang tiến gần đến cột mốc tương tự. Các mức lợi suất này tạo nên nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu, được sử dụng làm chuẩn mực để xác định chi phí vay cho các công ty muốn vay vốn và người tiêu dùng muốn vay thế chấp nhà.

Áp lực lạm phát đã gia tăng do cuộc chiến của Mỹ và Iran hồi cuối tháng Hai và sự tăng vọt giá dầu sau đó. Nhưng cho đến gần đây, áp lực lạm phát đó chủ yếu vẫn chỉ là mối lo ngại ngắn hạn, một vấn đề mà các nhà đầu tư trái phiếu tin rằng có thể được giải quyết trong vài năm tới, chính xác là vì họ kỳ vọng Fed sẽ hành động.

Các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn hơn lại tập trung lo ngại vào thuế quan, việc cắt giảm thuế, chi tiêu của chính phủ và đặc biệt là chi tiêu (và vay nợ) tăng vọt từ các công ty trí tuệ nhân tạo. Dựa trên giá cả thị trường, kỳ vọng về việc lạm phát cao sẽ kéo dài trong 10 hoặc thậm chí 30 năm tới không phải là mối lo ngại lớn.

Tỷ lệ lạm phát hòa vốn 10 năm, một thước đo thị trường về kỳ vọng lạm phát của các nhà đầu tư trong thập kỷ tới, hiện ở mức khoảng 2,4%, cao hơn một chút so với mục tiêu dài hạn 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 2,2% vào tháng 6, khi cuộc chiến với Iran dường như đang dần kết thúc.

“Nếu họ không tăng lãi suất, rủi ro là kỳ vọng lạm phát, đặc biệt là ở kỳ hạn dài, sẽ bắt đầu tăng lên”, Brendan Murphy, người đứng đầu bộ phận trái phiếu khu vực Bắc Mỹ tại Insight Investment, cho biết.

Điều này, có thể gây ra tác động lâu dài hơn đối với các quan chức Fed trong việc chống lạm phát.

Căng thẳng xung quanh cuộc họp lần này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong kỳ vọng dưới thời Tổng thống Trump, người đã nhiều lần tuyên bố muốn thấy lãi suất giảm xuống, và đích thân chọn ông Warsh để thực hiện điều đó.

Hồi cuối tháng Hai, các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm hai lần cho đến cuối năm. Giờ đây, họ dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất tới bốn lần trong năm tới.

Khi ông Warsh nhậm chức Chủ tịch Fed vào tháng 5, ông đã cam kết áp dụng một phong cách truyền thông mới, hạn chế đưa ra hướng dẫn cho các nhà đầu tư về những hành động tiếp theo của Fed. Là một phần của cách tiếp cận này, ban đầu ông Warsh từ chối cam kết nâng lãi suất để đối phó với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng, làm gia tăng lo lắng trong giới đầu tư trái phiếu, những người không chắc chắn về cách ngân hàng trung ương sẽ phản ứng với lạm phát leo thang.

Vào tháng 8, các nhà đầu tư hiểu bài phát biểu của Chủ tịch Fed là tín hiệu cho thấy nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, ông sẽ tăng lãi suất. Dữ liệu được công bố trong tháng này cho thấy giá cả trên toàn nền kinh tế tiếp tục tăng trong tháng 8, và các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng ông Warsh sẽ thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra.

Các chuyên gia lo ngại lãi suất đã tăng quá mạnh và quá nhanh, kết quả là nền kinh tế có thể chậm lại hơn nữa trong những tháng tới so với dự kiến ​​hiện tại. Tuy nhiên, họ vẫn kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất để duy trì uy tín của mình./.