Thị trường

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

06:23 | 15/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (15/9) tiếp tục chững lại tại cả ba miền, không ghi nhận địa phương nào điều chỉnh giá so với phiên trước. Mặt bằng thu mua trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.
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Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng
Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng được thương lái thu mua ở mức 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên tiếp tục đứng ở mức 58.000 đồng/kg.

Như vậy, sau đợt giảm tại một số địa phương trong tuần trước khiến mốc 60.000 đồng/kg biến mất, thị trường miền Bắc đang tạm thời ổn định ở vùng giá mới. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới. Giá được duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định, với giá thu mua phổ biến quanh hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực và cũng thuộc nhóm thấp nhất cả nước, với 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại cả ba miền chưa xuất hiện tín hiệu biến động mới. Miền Bắc dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cùng duy trì khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất trên toàn quốc hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg.

So với đầu tuần trước, mặt bằng giá hiện tại đã có sự thay đổi đáng chú ý tại miền Bắc. Khi đó, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ từng đạt 60.000 đồng/kg. Sau một số phiên điều chỉnh, mức giá này đã không còn xuất hiện và trần thị trường hiện hạ xuống 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn cho thấy sự ổn định tương đối. Việc giá heo hơi chững lại trên diện rộng cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng sau những phiên điều chỉnh cục bộ trước đó.

Trước mắt, 57.000 - 59.000 đồng/kg vẫn là vùng giá chủ đạo của thị trường. Diễn biến nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên tới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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