Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.700 - 95.300 đồng/kg.

Theo khảo sát, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 95.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng giảm 500 đồng/kg, cùng xuống mức 95.200 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất khu vực với 94.700 đồng/kg, giảm tương ứng 500 đồng/kg.

Như vậy, sau khi duy trì vùng giá trên 95.000 đồng/kg tại toàn bộ các địa phương khảo sát, thị trường trong nước đã quay đầu điều chỉnh. Lâm Đồng một lần nữa xuống dưới mốc 95.000 đồng/kg, trong khi mức cao nhất tại Đắk Nông chỉ còn 95.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hai chủng loại cà phê chính cũng đồng loạt đi xuống. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,8%, tương đương 29 USD/tấn, xuống 3.525 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm nhẹ 2 USD/tấn, tương đương 0,06%, còn 3.508 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 0,85%, tương đương 2,45 US cent/pound, xuống 285,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,81%, xuống 277,2 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê Arabica kết thúc phiên giảm khoảng 0,9% và mất 3,3% tính chung cả tuần. Robusta giảm 0,8% trong phiên nhưng vẫn tăng khoảng 3% trong cả tuần, nhờ những phiên tăng mạnh trước đó.

Giá tiêu đi ngang ngày thứ ba liên tiếp

Giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp thị trường không ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu với mức 141.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực duy nhất đang giữ giá trên mốc 140.000 đồng/kg.

Đứng ngay sau là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau phiên tăng mạnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đã bước vào giai đoạn ổn định. Mức cao nhất 141.000 đồng/kg được duy trì, trong khi khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, diễn biến cũng tương đối trầm lắng. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở 6.936 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.750 USD/tấn, trong khi Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.496 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.