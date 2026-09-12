Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Cao Bằng

Việc ký Quy chế phối hợp mới đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với cấp ủy, HĐND, UBND các địa phương; mở rộng phạm vi, nội dung và trách nhiệm phối hợp, hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng và kiểm soát tài chính công, tài sản công, ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: KTNN

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, Quy chế phối hợp mới sẽ tạo cơ sở để Kiểm toán nhà nước và các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong hoạt động kiểm toán, xử lý và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đồng thời cùng nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X Vũ An Huy cho biết, qua thực tiễn triển khai, Quy chế phối hợp đã từng bước đi vào thực chất, tạo cơ chế phối hợp xuyên suốt từ xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Hằng năm, Kiểm toán nhà nước phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối, đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán theo định hướng của ngành và triển khai các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. HĐND, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

Việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước với địa phương và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của các cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KTNN

Một kết quả nổi bật của cơ chế phối hợp là kết quả kiểm toán ngày càng được sử dụng thiết thực hơn trong hoạt động giám sát, quản lý và điều hành tại địa phương.

Các báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán và báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán được gửi đến Thường trực HĐND, UBND các tỉnh. Đây là nguồn thông tin, số liệu quan trọng phục vụ HĐND trong hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách; đồng thời hỗ trợ UBND trong quản lý, điều hành và hoàn thiện báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Trong thời gian qua, KTNN thường xuyên phối hợp với các tỉnh rà soát, phân loại, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, xác định nguyên nhân và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực X tăng từ 55% năm 2022 lên 71% năm 2023, 89% năm 2024 và đạt 95% năm 2025.

Kết quả kiểm toán không chỉ góp phần chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong quản lý, sử dụng nguồn lực công mà còn cung cấp thông tin tin cậy phục vụ xây dựng, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của 4 tỉnh có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước. Ảnh: KTNN

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã có các phát biểu đánh giá cao vai trò của KTNN cũng như sự cần thiết của việc ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, trong bối cảnh cả nước và 4 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Cao Bằng đang quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đối với quản lý tài chính công, tài sản công và quản trị địa phương ngày càng cao. Vấn đề không chỉ là huy động được nguồn lực, mà quan trọng hơn là quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, để nguồn lực công thực sự phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt và tạo động lực cho phát triển.

Đồng thời, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước tham dự Hội nghị. Ảnh: KTNN.

Từ yêu cầu đó, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán cần tiếp tục chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; nhận diện những điểm nghẽn, bất cập từ thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Đây cũng là cơ sở để Kiểm toán nhà nước và các địa phương tăng cường trao đổi thông tin về những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng tiềm ẩn rủi ro; chủ động hạn chế trùng lặp giữa kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung nguồn lực vào những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Từ góc độ đó, Quy chế phối hợp mới được kỳ vọng tạo thêm một mắt xích quan trọng trong việc đưa kết quả kiểm toán vào quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện ở địa phương. Kết quả kiểm toán không chỉ dừng ở việc chỉ ra sai sót, kiến nghị xử lý, mà từng bước được chuyển hóa thành thông tin quản trị, góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững./.