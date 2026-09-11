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Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:27 | 11/09/2026
(TBTCO) - Sáng 11/9, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng lên 25.596 đồng, USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên, còn chỉ số DXY vượt 99 điểm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5%, lần tăng thứ hai năm nay, để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, trong bối cảnh giá dầu tiến sát 110 USD/thùng.
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Thị trường trong nước

Sáng 11/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.596 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.316,2 - 26.875,8 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch với biên độ rất hẹp, quanh mức 25.730 - 25.760 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 11/9, diễn biến ngoại tệ phân hóa rõ nét khi USD và CNY đi lên, trong khi EUR, GBP và JPY đồng loạt suy yếu.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đồng loạt tăng ở cả hai chiều. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.710 - 26.120 VND/USD, cùng tăng 20 đồng; tại BIDV ở mức 25.740 - 26.120 VND/USD, cũng tăng 20 đồng ở cả chiều mua và bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 11/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt. Tại Vietcombank, GBP mua vào - bán ra 34.139,6 - 35.589,59 VND/GBP, giảm lần lượt 54,44 đồng và 56,8 đồng. BIDV niêm yết 34.408 - 35.698 VND/GBP, giảm 49 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích lên vượt ngưỡng 99 điểm.

Tỷ giá EUR/USD giữ tương đối ổn định quanh 1,161 trong đầu phiên châu Á ngày thứ sáu, khi thị trường tiếp tục đánh giá quyết định tăng lãi suất và thông điệp mang tính “diều hâu” của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Tại cuộc họp ngày thứ năm, ECB nâng lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5%, phù hợp với dự báo của thị trường. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai trong năm 2026, sau lần nâng lãi suất vào tháng 6, cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2023.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo xung đột tại Trung Đông và những diễn biến mới trong chiến sự Nga - Ukraine có thể khiến lạm phát toàn phần duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% trong thời gian dài.

Áp lực càng đáng chú ý khi dầu Brent đã kiểm tra vùng 110 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 5.

Theo các nhà phân tích, thông điệp của bà Lagarde nghiêng về “diều hâu”, để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất và qua đó, hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn.

Trong khi đó, áp lực lạm phát tại Mỹ cũng nóng lên. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 5,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức 4,8% của tháng trước và dự báo 5,3%. Chỉ số giá sản xuất cơ bản tăng 4,6%, đúng dự báo, nhưng cao hơn mức 4,3% của tháng trước. So với tháng liền trước, chỉ số giá sản xuất toàn phần tăng 0,4%, còn chỉ số cơ bản tăng 0,2%.

Tâm lý giao dịch có thể thận trọng hơn trước khi Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dữ liệu quan trọng tiếp theo để định hình kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu này đã củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Theo CME FedWatch, xác suất thị trường định giá cho một đợt tăng lãi suất đã tăng từ 62% lên gần 70% sau khi số liệu được công bố.

Như vậy, cả đồng euro và USD đều đang nhận được hỗ trợ từ kỳ vọng lãi suất, khi ECB vừa tăng lãi suất và duy trì lập trường cứng rắn, còn dữ liệu giá sản xuất nóng hơn dự kiến làm tăng khả năng Fed cũng nâng lãi suất. Trong ngắn hạn, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Mỹ sẽ là dữ liệu then chốt tiếp theo đối với hướng đi của các đồng ngoại tệ./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 11/09/2026 08:30

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Cập nhật: 11/09/2026 08:30

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