Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: chinhphu.vn

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là Nước đối tác của nhóm BRICS.

Đây cũng là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Năm 2025, Việt Nam chính thức trở thành Nước đối tác thứ 10 của BRICS. Với vai trò Nước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: chinhphu.vn

Việt Nam cũng đã chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác cụ thể, phù hợp với ưu tiên của đất nước, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới, tranh thủ nguồn lực hợp tác, đặc biệt về khoa học, công nghệ, nguồn vốn, thị trường, phục vụ chiến lược phát triển đất nước.

Chuyến công tác lần này cũng thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với nước Chủ tịch BRICS 2026 - Ấn Độ; góp phần triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ, cụ thể hóa các kết quả trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 5/2026); đồng thời làm sâu sắc hơn, thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước thành viên và các nước đối tác của BRICS./.