Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil

19:21 | 10/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau (TP. Montreuil).
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau (TP. Montreuil). Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Thị trưởng TP. Montreuil Patrice Bessac và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã dâng hoa, thành kính nghiêng mình, dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ những năm tháng Người đã bôn ba đi tìm đường cứu nước, tri ân những tấm lòng của nhân dân Pháp với Bác Hồ trong suốt thời gian Người sống, hoạt động tại Pháp.

Công viên Montreau từ lâu đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, một chốn trở về thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa và giá trị lịch sử sâu sắc đối với mỗi người Việt Nam khi đến Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, chuyến thăm lần này của Đoàn còn có ý nghĩa đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp (1911 - 2026). Trên hành trình tìm đường cứu nước đầy gian nan ấy, Người đã luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, những người đồng chí Pháp. Trải qua những năm tháng gắn bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng vun đắp, tạo dựng nền móng vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quan hệ hai nước, những cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn ngài Thị trưởng, chính quyền và nhân dân TP. Montreuil đã dành sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị; luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ người dân thành phố đã luôn coi Không gian Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của địa phương, luôn tận tâm bảo tồn và phát triển nơi đây; tin tưởng thành phố Montreuil sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nơi này mãi là điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Đại diện chính quyền TP. Montreuil, Thị trưởng Patrice Bessac nhấn mạnh, từ lâu, Montreuil và nhân dân Việt Nam đã gắn kết bằng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết sâu sắc và chân thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong lịch sử thành phố.

Thị trưởng Patrice Bessac khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh kiên cường và ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động của Người cũng gắn bó mật thiết với nước Pháp. Lịch sử đấu tranh, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc luôn là niềm tự hào và sẽ được TP. Montreuil mãi khắc ghi; tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ giữa hai nước, cũng như sự hợp tác với thành phố Montreuil, sẽ không ngừng phát triển vững mạnh và mở ra những tiềm năng hợp tác mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Không gian Hồ Chí Minh, nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở ngay trung tâm của Công viên Montreau và ký Sổ vàng có nội dung: Những tư liệu, hình ảnh và kỷ vật được lưu giữ tại đây giúp chúng ta càng thêm trân trọng cuộc đời hoạt động của Người và lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời cảm nhận sâu sắc những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Pháp, trong đó có nhân dân TP. Montreuil, dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân TP. Montreuil đã luôn quan tâm gìn giữ Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn một phần lịch sử của Việt Nam tại Pháp để các thế hệ mai sau tìm hiểu về những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp và tôn vinh giá trị của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Pháp; mong rằng tình cảm và sự gắn bó giữa TP. Montreuil với Việt Nam sẽ luôn được duy trì và phát triển, góp phần vào quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp phát triển sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển.

Không gian Hồ Chí Minh, nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống là nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng ở Pháp.

Ngoài ra, không gian còn trưng bày nhiều tài liệu, sách báo, tranh ảnh giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính quyền thành phố coi Không gian này là một trong những di sản văn hóa của thành phố./.

Theo TTXVN
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