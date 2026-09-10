Chứng khoán

Thêm một quỹ ETF chỉ số mới được đưa vào giao dịch

Tùng Linh

Tùng Linh

19:19 | 10/09/2026
(TBTCO) - Ngày 10/9/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chính thức đưa 26,6 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF PHFM VNSHINE (Mã CK: FUEPHVNS) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 266 tỷ đồng.
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Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của FUEPHVNS là 9.680 đồng (theo Công bố thông tin bất thường ngày 9/9/2026 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng), với biên độ dao động giá 20%.

FUEPHVNS là quỹ hoán đổi danh mục ETF do Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (PHFM) quản lý và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa giám sát. Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF PHFM VNSHINE là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu (chỉ số VNSHINE).

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ ETF PHFM VNSHINE. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

VNSHINE (Vietnam Shareholder Interest Enhanced Index) là bộ chỉ số chứng khoán do HOSE phát hành vào tháng 11/2025, tập trung đo lường và vinh danh các doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông.

Trong năm 2026, FUEPHVNS không phải là quỹ ETF đầu tiên được niêm yết dựa trên một bộ chỉ số mới. Trước đó, ngày 16/6, HOSE đã chính thức đưa vào giao dịch quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH, mã FUEMITEC và VINACAPITAL VN50 GROWTH, mã FUEVN50G, với 5 triệu chứng chỉ quỹ mỗi quỹ.

Hai quỹ này lần lượt mô phỏng chỉ số VNMITECH và VN50 Growth, là các bộ chỉ số HOSE ban hành quy tắc xây dựng từ tháng 8/2025. VNMITECH tập trung vào nhóm cổ phiếu thuộc công nghiệp hiện đại, công nghệ và vật liệu, trong khi VN50 Growth lựa chọn các doanh nghiệp vốn hóa lớn có khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh.

Đến tháng 11/2025, HOSE tiếp tục ban hành bộ chỉ số VNSHINE, tập trung vào nhóm doanh nghiệp có khả năng tạo lợi ích cho cổ đông, trong đó, một trong các tiêu chí đáng chú ý là duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong 3 năm liên tiếp. Với sự xuất hiện của quỹ ETF PHFM VNSHINE trong tháng 9/2026, một bộ chỉ số mới nữa của HOSE đã được chuyển hóa thành sản phẩm đầu tư thực tế./.

VFA 2026 - Mùa đầu tiên của
Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam

Hội thảo và Lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, Hà Nội.

Với chủ đề “Ngành Quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”, VFA 2026 là mùa giải đầu tiên, hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ; đồng thời xây dựng diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư.

Chương trình chính gồm các hoạt động sau:

  • Hội thảo chính với 2 phiên tham luận và thảo luận với các chủ đề “Thúc đẩy dòng vốn dài hạn: Định vị tăng trưởng ngành Quỹ Việt Nam”.
  • Lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam 2026, vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả và các quỹ đầu tư tiêu biểu.

Thông tin chi tiết: https://fundaward.vn/
Tùng Linh
Từ khóa:
chứng chỉ quỹ etf VNSHINE quỹ etf phú hưng

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