Lào tham vấn kinh nghiệm Việt Nam xây dựng chiến lược quản lý tài sản công

Từ ngày 6 - 12/9/2026, tại Bộ Tài chính Việt Nam, Cục Quản lý công sản đã làm việc với đoàn công tác Vụ Quản lý tài sản nhà nước, Bộ Tài chính Lào về các nội dung liên quan đến quản lý tài sản công. Đoàn công tác Lào do ông Vongphasith Silavong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài sản công làm trưởng đoàn.

Nội dung trọng tâm của chương trình là trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tham vấn đối với dự thảo “Tầm nhìn đến năm 2040 và Chiến lược quản lý tài sản công đến năm 2035 của Vụ Quản lý tài sản nhà nước - Bộ Tài chính Lào”.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính Việt Nam và ông Vongphasith Silavong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài sản công, Bộ Tài chính Lào trao đổi biên bản làm việc giữa 2 bên. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc chiều 10/9, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan để trao đổi với đoàn công tác Lào về những chủ đề phía Lào quan tâm.

“Cục Quản lý công sản Việt Nam đánh giá cao việc phía Lào đã xây dựng dự thảo chiến lược quản lý tài sản công đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2040. Đây được xác định là định hướng quan trọng để thực hiện công tác quản lý tài sản công của Lào trong thời gian tới” - ông Thịnh nói.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý công sản đã trao đổi với phía Lào về những kinh nghiệm liên quan đến các nội dung được đề cập trong dự thảo chiến lược. Bên cạnh đó, Cục Quản lý công sản phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Tài chính để trao đổi về những nội dung phía Lào quan tâm.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Thịnh, những nội dung được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình sẽ hỗ trợ phía Lào trong quá trình hoàn thiện chiến lược và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản công trong thời gian tới.

Đề cập kinh nghiệm quản lý tài sản công tại địa phương, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, tài sản công tại các địa phương có quy mô lớn và gắn trực tiếp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc đoàn công tác Lào làm việc với Sở Tài chính TP. Hà Nội để trao đổi về quản lý tài sản công và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương là nội dung thiết thực, giúp đoàn có thêm kinh nghiệm thực tế từ công tác quản lý tài sản công ở cấp địa phương.

Theo chương trình, đoàn công tác Lào tiếp tục khảo sát thực tế tại Ninh Bình. Ông Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh, việc trao đổi, khảo sát thực tế tại các địa phương sẽ mang lại những kinh nghiệm cụ thể, bổ ích cho phía Lào trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chiến lược, nhất là về tổ chức quản lý tài sản công, phân công trách nhiệm và tăng cường năng lực cho địa phương.

Trưởng đoàn công tác Lào đánh giá cao những kinh nghiệm mà phía Việt Nam đã chia sẻ trong quản lý tài sản công. Theo ông Vongphasith Silavong, qua quá trình làm việc, các nội dung phía Lào đưa ra đều nhận được sự đồng thuận cao từ phía Cục Quản lý công sản.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu, rà soát và tiếp thu những kinh nghiệm thu nhận được từ Việt Nam để phục vụ quá trình hoàn thiện các văn bản pháp quy dự kiến ban hành trong thời gian tới” - ông Vongphasith Silavong cho biết.

Trưởng đoàn công tác Lào cũng cảm ơn sự phối hợp và tinh thần hợp tác của các cơ quan Việt Nam, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quản lý tài sản công.

Ông Vongphasith Silavong cho rằng, kinh nghiệm từ các địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội và Ninh Bình, là nguồn tham khảo hữu ích đối với phía Lào. Theo ông, Việt Nam đã có quá trình thực hiện và tích lũy kinh nghiệm trong quản lý tài sản công tại địa phương, trong đó việc phân công trách nhiệm và tăng cường năng lực cho địa phương là những nội dung phía Lào đặc biệt quan tâm. Theo đó, Lào mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các địa phương Việt Nam, bởi thực tiễn quản lý tại địa phương sẽ cung cấp thêm những kinh nghiệm cụ thể cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, quản lý tài sản công là lĩnh vực có yêu cầu cao và còn nhiều vấn đề cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên. Cục Quản lý công sản Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hợp tác thông qua các chương trình làm việc tiếp theo, cũng như các hình thức trao đổi phù hợp trong thời gian tới./.