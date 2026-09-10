Khối ngoại trở lại mua ròng gần 400 tỷ đồng, tập trung tại VIC, FPT và SBT

VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm. Dù phần lớn thời gian chỉ số cơ sở giao dịch trong sắc đỏ, VN-Index tăng nhẹ 2,11 điểm (+0,12%) lên mức 1.829,25 điểm, trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

VIC dẫn đầu chiều mua ròng với 248,75 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu đóng cửa tại 247.700 đồng, không thay đổi so với tham chiếu. FPT đứng thứ hai với giá trị mua ròng 219,79 tỷ đồng. Cổ phiếu công nghệ này tăng 2,9%, lên 74.500 đồng/cổ phiếu. VIC và FPT đều nằm trong nhóm cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất từ đầu năm, nhưng đang được giải ngân trở lại.

Đáng chú ý, SBT bất ngờ lọt vào nhóm được khối ngoại giải ngân mạnh, với giá trị mua ròng 96,23 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường. Cổ phiếu tăng nhẹ 0,22%, lên 23.050 đồng. DGW cũng được mua ròng 84,81 tỷ đồng và tăng sát trần 6,93%.

Ở nhóm tiếp theo, HPG được mua ròng 41,72 tỷ đồng dù thị giá giảm 0,91%; MSN được mua ròng 39,05 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại cũng xuất hiện tại một loạt cổ phiếu ngân hàng như TCB, VCB và VPB, với giá trị mua ròng lần lượt là 30,78 tỷ đồng, 30,51 tỷ đồng và 28,47 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, VHM tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 290,69 tỷ đồng, song cổ phiếu vẫn tăng 1,39%, lên 73.100 đồng. CTG bị bán ròng 74,17 tỷ đồng, bỏ khá xa các mã còn lại như HDB (-39,26 tỷ đồng), VND (-37,97 tỷ đồng) và MBB (-24,64 tỷ đồng).

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 10/9. Nguồn: Dstock

Diễn biến phiên 10/9 cho thấy giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục phân hóa mạnh ngay trong từng nhóm ngành. Riêng nhóm Vingroup, VIC được mua ròng gần 249 tỷ đồng, trong khi VHM bị bán ròng hơn 290 tỷ đồng. Tương tự ở nhóm ngân hàng, dòng tiền hướng vào TCB, VCB và VPB nhưng rút khỏi CTG, HDB và MBB.