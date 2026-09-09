Nhà đầu tư cá nhân mở mới gần 230.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 8/2026, nhà đầu tư trong nước mở mới gần 230.000 tài khoản chứng khoán, nhích nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng chung của một năm trở lại đây.

Số tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân, trong khi khối tổ chức chỉ mở thêm 153 tài khoản.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tháng 8, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2 triệu. Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư cá nhân có hơn 13,8 triệu tài khoản, tương đương gần 14% dân số.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tháng 8, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2 triệu. Ảnh: Đức Thanh

Đà mở mới tài khoản có phần chậm lại trong bối cảnh thị trường chứng khoán vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh. Sau nhịp điều chỉnh trong tháng 7, VN-Index phục hồi hơn 5,5% trong tháng 8 và lấy lại vùng 1.830 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền trong nước chưa thực sự bứt phá, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu.

Trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.700 tỷ đồng trên HOSE, qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên hơn 90.000 tỷ đồng. Đây cũng là tháng thứ 8 liên tiếp khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng.

Ở chiều mở tài khoản, nhà đầu tư nước ngoài có thêm 227 tài khoản trong tháng 8, thấp hơn nhẹ so với tháng trước. Trong đó, cá nhân mở mới 208 tài khoản và tổ chức mở thêm 19 tài khoản.

Tính đến cuối tháng 8/2026, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 52.633 tài khoản chứng khoán./.