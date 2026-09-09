Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã đến sân bay Chinggis Khan, Thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Đón Đoàn tại sân bay, về phía Mông Cổ có: Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa; đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mông Cổ. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm, hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ tháng 9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Về chính trị, quan hệ kênh Đảng được tăng cường; tin cậy chính trị, ngoại giao nguyên thủ được củng cố; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp và địa phương được duy trì. Hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật đang trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ với nhiều điểm sáng mới, thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng được cải thiện thông qua các thỏa thuận, cam kết và dự án hợp tác. Cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật được triển khai thường xuyên.

Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, đạt 155 triệu USD năm 2025 và gần 60 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Lãnh đạo Mông Cổ khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục được duy trì; trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đặc biệt tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc phù hợp với khuôn khổ quan hệ mới. Hai bên tiếp tục duy trì hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Mông Cổ và là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ sau 23 năm kể từ năm 2003.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ./.