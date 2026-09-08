Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Nga)

18:58 | 08/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Nga)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moskva. Ảnh: TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào Cộng sản thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga. Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Nga)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh, là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga, được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười hiền hậu. Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga, trích câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Nga)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moskva. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh, nằm trang nghiêm tại Vườn Alexander, bên bức tường phía Tây của Điện Kremlin.

Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, được khánh thành vào ngày 8/5/1967, để tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 - 1945). Đài tưởng niệm gồm một khối đá porphyry đỏ sẫm, trang trí bằng cành nguyệt quế và mũ sắt đặt trên lá cờ bằng đồng. Phía trước là ngôi sao 5 cánh bằng đá labradorite, từ trung tâm phát ra Ngọn lửa Vĩnh cửu, tượng trưng cho ký ức bất diệt về những người đã ngã xuống. Dưới ngọn lửa là dòng chữ bằng đồng: Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử.

Từ năm 1997, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hằng giờ tại đây, thay cho vị trí cũ trước Lăng Lenin. Nghi lễ này trở thành biểu tượng trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tưởng niệm./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Dành cho bạn

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

Shinhan hợp tác cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân

Shinhan hợp tác cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

VDB: Giữ ổn định và thu hút nguồn lực tài chính quốc gia cho đầu tư phát triển

VDB: Giữ ổn định và thu hút nguồn lực tài chính quốc gia cho đầu tư phát triển

Đọc thêm

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

(TBTCO) - Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về đầu tư, tài chính, thuế và hải quan..., cầu thị lắng nghe và đối thoại thực chất với doanh nghiệp; xử lý kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

(TBTCO) - Vào lúc 14h25 ngày 7/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, Thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 - 9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 7/9, ngay sau Lễ đón chính thức tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.
Việt Nam - Pháp mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược mới

Việt Nam - Pháp mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược mới

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng củng cố nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, đồng thời mở thêm dư địa hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và không gian vũ trụ.
Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra cách tiếp cận mới: chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Thước đo của chính sách không phải là số doanh nghiệp được hỗ trợ, mà là sự phát triển, hấp thụ của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

(TBTCO) - Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.
Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

(TBTCO) - Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.
Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới, mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực; đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai nước cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

Shinhan hợp tác cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân

Shinhan hợp tác cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Nga)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Nga)

VDB: Giữ ổn định và thu hút nguồn lực tài chính quốc gia cho đầu tư phát triển

VDB: Giữ ổn định và thu hút nguồn lực tài chính quốc gia cho đầu tư phát triển

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, FPT dẫn đầu chiều mua

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, FPT dẫn đầu chiều mua

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng