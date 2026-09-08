Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Thúc đẩy vốn vay ODA cho các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên

Ngày 8/9/2026, tại buổi làm việc với ông Ji Sung Moon, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc, đề cập vai trò của vốn vay ODA Hàn Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin tình hình chuẩn bị đầu tư và đề nghị Hàn Quốc sớm cam kết vốn vay trong năm 2026 cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên của Việt Nam đã hoàn thành thủ tục đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính Việt Nam đã có công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA như: Dự án Đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre, với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Đồng Tháp); dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2024-2030, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã ký 2 Hiệp định về các khoản vay thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ Xúc tiến Phát triển Kinh tế (EDPF) thuộc KEXIM, trị giá 4 tỷ USD.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đề nghị phía Hàn Quốc sớm có công hàm chính thức thông báo để phía Việt Nam thu xếp các nguồn vốn khác để triển khai trường hợp phía Hàn Quốc không cung cấp vốn vay ODA cho các dự án này, không để chậm trễ trong việc thực hiện các dự án ưu tiên này.

Về phía Hàn Quốc, lãnh đạo Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc và KEXIM cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Tài chính Việt Nam cho Văn phòng Quỹ EDCF trong việc tạo điều kiện cho hoạt động của KEXIM tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc Ji Sung Moon lắng nghe những thông tin từ Thứ trưởng Trần Quốc Phương, ngày 8/9/2026. Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh

Chính phủ Việt Nam đã có Nghị quyết về quyền ưu đãi miễn trừ cho Văn phòng Quỹ EDCF tại Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc trong cung cấp vốn vay ODA, phía Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để chuẩn bị thông tin, báo cáo Chính phủ Hàn Quốc để cam kết cho 3 dự án.

Hàn Quốc định hướng ưu tiên vốn vay cho AI, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực

Bên cạnh việc thúc đẩy các dự án cụ thể, hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác vốn vay ODA trong thời gian tới.

Phía Hàn Quốc thông báo Chính phủ Hàn Quốc có thay đổi về lĩnh vực ưu tiên cung cấp vốn vay, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc Ji Sung Moon. Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh

Trong định hướng này, phía Hàn Quốc bày tỏ quan tâm đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và mong muốn hai bên sẽ tổ chức đối thoại chính sách ODA giữa hai nước.

Các lĩnh vực ưu tiên mới được phía Hàn Quốc chia sẻ tại các buổi làm việc mở ra những nội dung hợp tác mới bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy nguồn vốn vay ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tổ chức Đối thoại chính sách ODA Việt Nam - Hàn Quốc

Tại các buổi làm việc, phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hai bên tổ chức Đối thoại chính sách ODA Việt Nam - Hàn Quốc nhằm tăng cường trao đổi về hợp tác ODA giữa hai nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tặng quà lưu niệm tới ông Junh Hwa Seo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), ngày 7/9/2026. Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương hoan nghênh và nhất trí việc tổ chức Đối thoại chính sách ODA trong thời gian tới.

Các buổi làm việc song phương của Bộ Tài chính bên lề chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó tập trung vào việc sớm xử lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên đang đề nghị vốn vay Hàn Quốc, đồng thời trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên mới và tăng cường cơ chế đối thoại chính sách ODA giữa hai nước.