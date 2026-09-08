Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong kỳ từ ngày 15/7 - 13/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 715.478,66 triệu đồng, tăng 4,47% so với kỳ trước và tăng mạnh 18,61% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả trên có sự đóng góp chủ lực từ thuế giá trị gia tăng (VAT) đạt 581.472,82 triệu đồng, tăng 19,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu đóng góp 131.111,59 triệu đồng, tăng 17,47% so với cùng kỳ. Thuế tiêu thụ đặc biệt ghi nhận mức tăng trưởng 76,57% so với kỳ trước, đạt 440,21 triệu đồng; các khoản thu khác cũng đạt 2.407,39 triệu đồng, tăng 82,39%.

Đà tăng trưởng tích cực trong kỳ cao điểm đã nâng tổng số thu ngân sách của Hải quan Tân Sơn Nhất từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026 lên 5.379.486,96 triệu đồng, chính thức chạm mốc 74,72% dự toán cả năm và tạo động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Hải quan Tân Sơn Nhất cho biết, nguồn thu ngân sách bứt phá xuất phát từ nhịp độ giao thương và di chuyển nhộn nhịp qua cửa khẩu. Trong kỳ, tổng số hành khách xuất nhập cảnh làm thủ tục qua sân bay đạt hơn 1,6 triệu lượt người. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 13/8, tổng lượt khách xuất cảnh đạt trên 5,9 triệu lượt, nhập cảnh đạt gần 5,8 triệu lượt.

Tần suất phương tiện vận tải cũng duy trì đà tăng khi số chuyến bay xuất cảnh trong kỳ đạt 4.674 chuyến (tăng 4,91% so với kỳ trước), nâng tổng số chuyến bay xuất cảnh tích lũy từ đầu năm lên 34.520 chuyến.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng ghi nhận khối lượng làm thủ tục lớn. Trong kỳ, Hải quan Tân Sơn Nhất đã làm thủ tục cho 1.135 tờ khai nhập khẩu với trị giá 970 triệu USD (lũy kế từ đầu năm đạt 82.306 tờ khai, trị giá 8.205 triệu USD). Ở chiều xuất khẩu, đơn vị tiếp nhận 6.341 tờ khai trong kỳ với trị giá 189,76 triệu USD (lũy kế từ đầu năm đạt 50.376 tờ khai, trị giá 1.333,83 triệu USD).

Song song với nhiệm vụ quản lý thuế, Hải quan Tân Sơn Nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai niêm yết các quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Hải quan.

Đơn vị cũng tăng cường các giải pháp quản lý địa bàn, triển khai hiệu quả các kế hoạch cao điểm về tuần tra kiểm soát hải quan, phòng chống ma túy và tiền chất, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại cửa ngõ hàng không trọng điểm phía Nam./.