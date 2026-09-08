Bất động sản

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Anh Minh

Anh Minh

14:25 | 08/09/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống tại Bắc Ninh, quy mô 4.622 ha, tổng vốn khoảng 309.954 tỷ đồng, hướng tới phát triển khu đô thị hiện đại gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
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Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Nam Sông Đuống
Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Nam sông Đuống.

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 732/BC-BTC gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống.

Trên cơ sở hồ sơ do Công ty cổ phần Vinhomes đề xuất, ý kiến thẩm định của các cơ quan phối hợp, Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ, dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống (Dự án) nhằm xây dựng, kinh doanh khu đô thị hỗn hợp, xanh, sinh thái hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tích hợp các tiện ích về nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch, thể thao và văn phòng. Dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, người lao động xây dựng, vận hành Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 4.622 ha, trong đó dự kiến chuyển mục đích khoảng 2.900 ha đất trồng lúa 2 vụ; dân số khoảng 510.500 người.

Các sản phẩm của Dự án gồm nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp cao tầng, công trình thương mại, dịch vụ, công cộng, văn hóa, giáo dục, công viên cây xanh, thể dục - thể thao và chăm sóc sức khỏe. Dự án được thực hiện tại các phường Trí Quả, Song Liễu, Thuận Thành, Trạm Lộ, Ninh Xá và các xã Lâm Thao, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh.

Sơ bộ vốn đầu tư Dự án khoảng 309.954 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện Dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khoảng 287.044 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Vốn được huy động theo tiến độ Dự án.

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến là 10 năm, trong đó hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư từ quý IV/2026 - quý IV/2027; giải phóng mặt bằng, san lấp theo tiến độ bồi thường. Một phần hạ tầng và nhà ở thấp tầng dự kiến hoàn thành từ quý IV/2027 - quý IV/2030; toàn bộ công tác đầu tư xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng dự kiến hoàn thành từ quý I/2031 - quý IV/2036. Dự án được đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, thông tin, số liệu báo cáo; rà soát quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy mô dân số và nhu cầu nhà ở, bảo đảm sự phù hợp của Dự án.

Địa phương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu; xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính liên quan, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có đất trồng lúa 2 vụ; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa theo quy định. Địa phương đồng thời giám sát việc thực hiện Dự án, bảo đảm an ninh, quốc phòng, không để xảy ra tác động ảnh hưởng đến người dân, gây khiếu kiện, khiếu nại; giám sát huy động vốn, bảo đảm sử dụng đất theo tiến độ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo thẩm quyền về việc tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan và nội dung Báo cáo thẩm định.

Đối với Vinhomes, Bộ Tài chính kiến nghị yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ về thông tin, số liệu hồ sơ, hiệu quả đầu tư và các cam kết; phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo.

Nếu được lựa chọn, Vinhomes phải góp vốn, triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật và tiến độ được phê duyệt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động an ninh, quốc phòng, quản lý nhà nước khác trên địa bàn và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định./.

Anh Minh
Từ khóa:
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Vốn đầu tư dự án 309.954 tỷ đồng Bắc Ninh

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