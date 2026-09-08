Pháp luật

Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:08 | 08/09/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu huỷ 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, TP. Hải Phòng) sản xuất.
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Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Lý do thu hồi theo quyết định của Cục Quản lý dược là mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Danh sách gồm dầu gội CURIA, số tiếp nhận Phiếu công bố 200/25/CBMPHD, do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Bốn sản phẩm còn lại đều mang nhãn hàng VLIACARE, gồm sữa tắm, dầu gội, dầu xả và nước rửa tay do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty (có địa chỉ tại số nhà 28, ngõ 624 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố
Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố.

Cục Quản lý dược yêu cầu, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng.

Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi, Công ty TNHH Nhật Linh GlowBeauty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 26/9/2026.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hải Phòng, Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi, Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty thực hiện thu hồi và tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; kiểm tra Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 10/10/2026./.

Văn Nam
Từ khóa:
thu hồi mỹ phẩm dầu gội CURIA Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty tiêu hủy mỹ phẩm không đạt quy định Cục Quản lý dược Bộ Y tế tp hải phòng Phiếu công bố 200/25/CBMPHD tp hà nội

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