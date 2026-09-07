Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.428,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng vừa khép lại một tuần biến động mạnh. Giá kim loại quý phục hồi đáng kể vào giữa tuần nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống và những tín hiệu bớt cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này đã bị thu hẹp trong phiên cuối tuần, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ tích cực hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 9.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Mở cửa tuần ở mức 4.439,15 USD/ounce, giá vàng ban đầu chịu áp lực khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ đợt bán mạnh trước đó. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, trong khi những lo ngại về lạm phát liên quan đến giá dầu và xung đột Mỹ - Iran tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Diễn biến bắt đầu đảo chiều từ phiên thứ Tư và tăng mạnh hơn trong ngày thứ Năm. Động lực hỗ trợ đến từ số liệu việc làm khu vực tư nhân thấp hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cùng những phát biểu bớt cứng rắn của Thống đốc Fed Christopher Waller. Các yếu tố này khiến giới giao dịch tạm thời hạ thấp kỳ vọng về khả năng Fed sớm tăng lãi suất.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ khả quan hơn dự kiến đã nhanh chóng làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn đồng loạt tăng, qua đó gây sức ép khiến giá vàng giảm mạnh ngay sau khi số liệu được công bố.

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy quan điểm của giới chuyên gia Phố Wall phân hóa giữa ba kịch bản tăng, giảm và đi ngang. Trong khi đó, tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tăng đã thu hẹp, sau khi kim loại quý tiếp tục không vượt qua được vùng kháng cự.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ và chưa hình thành xu hướng rõ ràng trước khi Fed công bố quyết định lãi suất. Theo ông, dù báo cáo việc làm tích cực củng cố khả năng Fed nâng lãi suất và thị trường đang nghiêng về kịch bản này, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới. Trong đó, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến được công bố vài ngày trước cuộc họp của Fed, có thể tác động đáng kể đến chính sách tiền tệ và diễn biến giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 6/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ cùng được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm giao dịch ở mức 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ giao dịch ở ngưỡng 144,1 - 147,6 triệu đồng/lượng. SJC kết phiên ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng./.