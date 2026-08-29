Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 4.454 USD/ounce, giảm 155,22 USD/ounce, tương đương 3,37% trong vòng 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 141,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Mỹ, sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Thông điệp tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD cùng đi lên.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Warsh khẳng định nhiệm vụ của Fed là duy trì ổn định giá cả, đồng thời cho rằng lạm phát dai dẳng vẫn là rủi ro chủ yếu đối với nền kinh tế. Cùng với đó, số liệu sơ bộ sau điều chỉnh của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm trong tháng 3/2026 đã được công bố cao hơn thực tế khoảng 79.000 việc làm.

Sau những thông tin trên, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 tăng từ 35,9% lên 57,5%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 11,8 điểm cơ bản, lên 4,348%, trong khi chỉ số đồng USD tăng 0,5% trong ngày. Diễn biến này tạo áp lực lớn lên thị trường kim loại quý, kéo giá vàng xuống dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce và kích hoạt hoạt động bán ra.

Theo ông Jeffrey Roach - Nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial, bài phát biểu của Chủ tịch Fed củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì định hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh các ưu tiên kinh tế thay đổi.

Ông Roach cho rằng chính sách tiền tệ đang bước sang giai đoạn mới, với việc Fed hạn chế đưa ra tín hiệu trước, chú trọng hơn đến dữ liệu theo thời gian thực và sẵn sàng đánh giá lại các nguyên tắc kinh tế khi trí tuệ nhân tạo tác động đến năng lực sản xuất. Thông điệp mang tính “diều hâu” từ Chủ tịch Fed đã hỗ trợ đồng USD và cho thấy lãi suất có thể được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 28/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống ngưỡng 147,7 - 151,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá ở ngưỡng 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng.