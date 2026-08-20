Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.520 USD/ounce, tăng hơn 150 USD/ounce so với sáng qua và vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Đà tăng mạnh của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đáng kể. Theo giới phân tích, đây là hai yếu tố hỗ trợ trực tiếp đối với giá vàng, khi lợi suất đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, còn đồng USD yếu hơn giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Áp lực lên lợi suất trái phiếu Mỹ phần nào được giải tỏa sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo nâng quy mô một số hoạt động mua lại trái phiếu từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD trong hai tháng tới. Động thái này góp phần kéo lợi suất trái phiếu dài hạn hạ nhiệt, qua đó tạo thêm lực đẩy cho thị trường vàng.

Cùng với đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đang thay đổi theo hướng thuận lợi hơn đối với kim loại quý. Thị trường giảm dần khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, qua đó hỗ trợ tâm lý trên thị trường vàng.

Dù vừa ghi nhận nhịp tăng mạnh, triển vọng của vàng vẫn được đánh giá còn nhiều yếu tố đan xen. Mặt bằng lợi suất trái phiếu toàn cầu vẫn ở mức cao, trong khi diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn có thể làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo có thể tiếp tục biến động khi lực cầu trú ẩn đối trọng với sức ép từ lợi suất. Chính sách của Fed, diễn biến giá dầu và tình hình tại eo biển Hormuz sẽ là những yếu tố đáng chú ý, chi phối hướng đi tiếp theo của kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 19/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 140 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giảm xuống 140,2 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 139,1 - 142,6 triệu đồng/lượng.