Doanh nghiệp

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:32 | 19/08/2026
(TBTCO) - Phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) diễn ra ngày 19/8/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, giá trị mới và góp phần hình thành các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
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Khởi nghiệp phải trở thành động lực của tăng trưởng mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế ngày càng cấp thiết. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Theo Phó Thủ tướng, các chủ trương lớn của Đảng đã tạo nền tảng để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, trong khi Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Tư duy quản lý cần chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế làm thước đo chất lượng thể chế và quản trị nhà nước” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đánh giá việc VCCI thành lập Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia là bước đi thiết thực, Phó Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là sự tiếp nối hơn 20 năm đồng hành của VCCI với phong trào khởi nghiệp mà còn mở thêm một kênh kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Theo Phó Thủ tướng, giá trị của Hội đồng không nằm ở tên gọi hay quy mô tổ chức mà phải được đo bằng số lượng vấn đề thực tế được giải quyết cho doanh nghiệp, những nguồn lực được kết nối, các chính sách được cải thiện và số doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển.

Kết nối nguồn lực và hoàn thiện chính sách

Để Hội đồng hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Hội đồng phải thực sự trở thành kênh phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chủ động nhận diện các điểm nghẽn về thể chế, vốn, thị trường, công nghệ, sở hữu trí tuệ, dữ liệu, nhân lực và thủ tục hành chính để đề xuất các giải pháp khả thi với Chính phủ và các bộ, ngành.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng VCCI ra mắt các thành viên hội đồng. Ảnh: Hải Anh

Cùng với đó, cần phát huy vai trò kết nối của VCCI, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp dẫn dắt; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng và đối tác quốc tế nhằm đưa công nghệ, ý tưởng và sản phẩm mới nhanh chóng tiếp cận thị trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ, tiếp cận vốn, chuyển đổi số, nghiên cứu - phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Mục tiêu là hình thành ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao, đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động khởi nghiệp cần hướng vào các lĩnh vực có dư địa phát triển lớn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh, năng lượng mới, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số. Đổi mới sáng tạo phải được chuyển hóa thành năng suất, hiệu quả kinh tế và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

“Mỗi chương trình của Hội đồng phải trả lời được doanh nghiệp được hỗ trợ gì, nguồn lực nào được huy động, khó khăn nào được tháo gỡ và kết quả cuối cùng là gì”, Phó Thủ tướng lưu ý, đồng thời yêu cầu Hội đồng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, minh bạch và có thể đo lường hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Đại diện VCCI, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết việc thành lập Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong giai đoạn mới.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào nhóm 50 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới theo xếp hạng StartupBlink năm 2026. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn thiếu sự liên kết, nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ nguồn lực hỗ trợ và chưa có nhiều mô hình công nghệ thành công ở quy mô lớn.

Vì vậy, Hội đồng sẽ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: kết nối nguồn lực giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và tổ chức tài chính; hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời trở thành kênh phản ánh thực tiễn và đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ rào cản cho đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo VCCI khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để Hội đồng hoạt động hiệu quả, kết nối với mạng lưới doanh nghiệp trên cả nước, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Song Linh
Từ khóa:
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo động lực tăng trưởng nền kinh tế chuyển đổi số trong khởi nghiệp phát triển kinh tế tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

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