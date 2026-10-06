Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Thi công nền đường tại Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Anh Minh

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy vừa yêu cầu tư vấn giám sát và Liên danh nhà thầu thi công Gói thầu QL2-XL khẩn trương triển khai các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sau chuyến kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì ngày 24/9/2026.

Yêu cầu được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông báo số 600/TB-BXD ngày 30/9/2026, trong đó đánh giá tiến độ thi công Dự án mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy phải xác định mục tiêu hoàn thành Dự án trước ngày 31/1/2027 là yêu cầu bắt buộc, đồng thời rà soát toàn bộ tiến độ, đường găng, khối lượng còn lại và năng lực thực tế của từng nhà thầu để tổ chức thi công phù hợp.

Trên cơ sở chỉ đạo này, chủ đầu tư yêu cầu tư vấn giám sát và toàn bộ thành viên Liên danh nhà thầu phải khắc phục ngay những tồn tại, chậm trễ thời gian qua, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và vật liệu để bù lại phần tiến độ đã mất.

Các nhà thầu phải lập lại kế hoạch thi công chi tiết tương ứng với từng phạm vi mặt bằng đã được bàn giao, xác định rõ các hạng mục trọng điểm và đường găng tiến độ.

Máy móc, kỹ sư, công nhân phải được bổ sung ngay để tổ chức thi công đồng bộ; đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, làm đêm và thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng phân đoạn.

Nguồn vật liệu như cát đắp, đất đắp, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, cáp dầm, thép cũng phải được chủ động đăng ký, ký hợp đồng và tập kết đầy đủ, không để công trường bị gián đoạn vì thiếu vật liệu.

Đối với các hạng mục quyết định trực tiếp đến tiến độ chung như xử lý đất yếu bằng giếng cát và hệ thống thoát nước dọc, nhà thầu được yêu cầu tăng thêm mũi thi công, dây chuyền thiết bị, bố trí tăng ca để hoàn thành dứt điểm.

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy khẳng định sẽ kiên quyết xử lý theo hợp đồng đối với nhà thầu không huy động đủ thiết bị, nhân lực, không tích cực thi công hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết. Khối lượng thi công có thể bị cắt giảm, điều chuyển sang thành viên khác trong liên danh có đủ năng lực; trường hợp cần thiết, sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét xử lý vi phạm.

Trước đó, Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đã cảnh cáo một số nhà thầu chậm tiến độ, đồng thời điều chuyển toàn bộ khối lượng còn lại tại nút giao cuối tuyến Km49+440 và đoạn Km41+06,23 - Km42+662,19 từ Công ty cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương sang Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam.

Áp lực tiến độ càng lớn khi mặt bằng trên toàn tuyến vẫn chưa hoàn toàn liền mạch. Tại thời điểm Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra cuối tháng 9/2026, một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ nhà; một số vị trí đường điện, đường nước vẫn chưa được di dời.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, bàn giao toàn bộ mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiến độ thi công.

Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài khoảng 11,06 km, điểm đầu tại khoảng Km38+600, nút giao Hợp Thịnh; điểm cuối kết nối với đường đầu cầu Việt Trì mới tại khoảng Km49+768,27.

Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Dự án sử dụng khoảng 29,06 ha đất, tổng mức đầu tư 1.258,179 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam - Công ty TNHH Phúc Thành An - Công ty cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Thành Hưng - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà. Tư vấn giám sát là Công ty cổ phần TVGS chất lượng công trình Thăng Long.

Theo tiến độ được phê duyệt, Dự án phải cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2027./.