Đầu tư

Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Anh Minh

Anh Minh

09:03 | 06/10/2026
(TBTCO) - Mốc hoàn thành trước ngày 31/1/2027 được xác định là yêu cầu bắt buộc khiến chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì phải dồn toàn lực cho chặng nước rút.
aa
Không còn đường lùi cho Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2
Thi công nền đường tại Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Anh Minh

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy vừa yêu cầu tư vấn giám sát và Liên danh nhà thầu thi công Gói thầu QL2-XL khẩn trương triển khai các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sau chuyến kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì ngày 24/9/2026.

Yêu cầu được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông báo số 600/TB-BXD ngày 30/9/2026, trong đó đánh giá tiến độ thi công Dự án mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy phải xác định mục tiêu hoàn thành Dự án trước ngày 31/1/2027 là yêu cầu bắt buộc, đồng thời rà soát toàn bộ tiến độ, đường găng, khối lượng còn lại và năng lực thực tế của từng nhà thầu để tổ chức thi công phù hợp.

Trên cơ sở chỉ đạo này, chủ đầu tư yêu cầu tư vấn giám sát và toàn bộ thành viên Liên danh nhà thầu phải khắc phục ngay những tồn tại, chậm trễ thời gian qua, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và vật liệu để bù lại phần tiến độ đã mất.

Các nhà thầu phải lập lại kế hoạch thi công chi tiết tương ứng với từng phạm vi mặt bằng đã được bàn giao, xác định rõ các hạng mục trọng điểm và đường găng tiến độ.

Máy móc, kỹ sư, công nhân phải được bổ sung ngay để tổ chức thi công đồng bộ; đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, làm đêm và thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng phân đoạn.

Nguồn vật liệu như cát đắp, đất đắp, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, cáp dầm, thép cũng phải được chủ động đăng ký, ký hợp đồng và tập kết đầy đủ, không để công trường bị gián đoạn vì thiếu vật liệu.

Đối với các hạng mục quyết định trực tiếp đến tiến độ chung như xử lý đất yếu bằng giếng cát và hệ thống thoát nước dọc, nhà thầu được yêu cầu tăng thêm mũi thi công, dây chuyền thiết bị, bố trí tăng ca để hoàn thành dứt điểm.

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy khẳng định sẽ kiên quyết xử lý theo hợp đồng đối với nhà thầu không huy động đủ thiết bị, nhân lực, không tích cực thi công hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết. Khối lượng thi công có thể bị cắt giảm, điều chuyển sang thành viên khác trong liên danh có đủ năng lực; trường hợp cần thiết, sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét xử lý vi phạm.

Trước đó, Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đã cảnh cáo một số nhà thầu chậm tiến độ, đồng thời điều chuyển toàn bộ khối lượng còn lại tại nút giao cuối tuyến Km49+440 và đoạn Km41+06,23 - Km42+662,19 từ Công ty cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương sang Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam.

Áp lực tiến độ càng lớn khi mặt bằng trên toàn tuyến vẫn chưa hoàn toàn liền mạch. Tại thời điểm Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra cuối tháng 9/2026, một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ nhà; một số vị trí đường điện, đường nước vẫn chưa được di dời.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, bàn giao toàn bộ mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiến độ thi công.

Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài khoảng 11,06 km, điểm đầu tại khoảng Km38+600, nút giao Hợp Thịnh; điểm cuối kết nối với đường đầu cầu Việt Trì mới tại khoảng Km49+768,27.

Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Dự án sử dụng khoảng 29,06 ha đất, tổng mức đầu tư 1.258,179 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam - Công ty TNHH Phúc Thành An - Công ty cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Thành Hưng - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà. Tư vấn giám sát là Công ty cổ phần TVGS chất lượng công trình Thăng Long.

Theo tiến độ được phê duyệt, Dự án phải cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2027./.

Anh Minh
Từ khóa:
dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 2 Quốc lộ 2 Vĩnh Yên - Việt Trì tiến độ Quốc lộ 2 nhà thầu chậm tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, Quốc lộ 2 Vĩnh Yên - Việt Trì, tiến độ Quốc lộ 2, nhà thầu chậm tiến độ, Bộ Xây dựng Phú Thọ

Bài liên quan

Đưa vào khai thác các đường lăn S7 và S8 cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Đưa vào khai thác các đường lăn S7 và S8 cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10

Hà Nội: Vi phạm tại nhiều dự án cải tạo, xây dựng trường học quận Hoàng Mai

Hà Nội: Vi phạm tại nhiều dự án cải tạo, xây dựng trường học quận Hoàng Mai

Dành cho bạn

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Giá vàng hôm nay ngày 6/10: Vàng thế giới nhích tăng, trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 6/10: Vàng thế giới nhích tăng, trong nước ít biến động

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Đọc thêm

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

(TBTCO) - GRDP của Hà Nội 9 tháng năm 2026 tăng 8,85%, trong đó quý III lần đầu đạt mức tăng trưởng hai con số 10,02%. Đầu tư, xây dựng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và dòng vốn FDI tiếp tục tạo những động lực quan trọng cho kinh tế Thủ đô.
Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

(TBTCO) - Quảng Trị áp dụng cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và thúc đẩy tiến độ các dự án.
“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

(TBTCO) - Trước sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu, các chính sách nhằm tạo động lực thu hút FDI của Việt Nam cần thay đổi để kéo được các dự án công nghệ chiến lược, nghiên cứu và phát triển (R&D), mang giá trị gia tăng cao và có tính lan tỏa với khu vực kinh tế trong nước.
Infographics: 50,36 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2026

Infographics: 50,36 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đi kèm nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường trái phiếu được đánh giá còn nhiều dư địa để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế.
Dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam phải tăng năng lực hấp thụ

Dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam phải tăng năng lực hấp thụ

(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, dòng vốn sản xuất toàn cầu đang dịch chuyển theo chiến lược “Trung Quốc + 1”, mở thêm cơ hội cho Việt Nam. Nhưng khi cuộc cạnh tranh không còn nằm ở chi phí, tốc độ triển khai, chất lượng nhân lực, hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất đang trở thành thước đo mới để đón dòng vốn.
Chính sách thông thoáng, doanh nghiệp vẫn sốt ruột vì thủ tục

Chính sách thông thoáng, doanh nghiệp vẫn sốt ruột vì thủ tục

(TBTCO) - Những cải cách mạnh mẽ về thể chế đã được doanh nghiệp cảm nhận, song sự chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính ở nhiều nơi vẫn cản trở dòng vốn đi vào sản xuất, kinh doanh.
Chuyển chính sách đột phá thành sức bật thực chất cho địa phương, doanh nghiệp

Chuyển chính sách đột phá thành sức bật thực chất cho địa phương, doanh nghiệp

(TBTCO) - Chính sách phải được chuyển hóa nhanh, hiệu quả thành kết quả phát triển cụ thể; nguồn lực phải trở thành công suất, sản lượng, năng suất, việc làm và giá trị gia tăng. Đây là những yêu cầu được nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Mới năm 2026 với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ