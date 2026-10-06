Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp được công khai bao gồm:

Một là, kết quả xử lý các kiến nghị được tổng hợp tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra ngày 18/7/2026. Các nội dung kiến nghị và bao gồm: thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tài khoản vốn của nhà đầu tư nước ngoài; việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng; nhà ở tái định cư tồn đọng; việc ngân hàng phân phối chứng chỉ quỹ, sản phẩm bảo hiểm.

Hai là, kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp tại Công văn số 1690/LĐTM-PC ngày 7/8/2026, gồm 27 nội dung thuộc lĩnh vực của nhiều bộ, ngành.

Ba là, kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được VCCI tổng hợp tại Công văn số 1921/LĐTM-PC ngày 4/9/2026, gồm 6 nội dung, đều thuộc lĩnh vực của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, ngày 18/7/2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Trước và trong hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu 81 nhóm kiến nghị cần giải quyết, hiến kế về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng hai con số.

Lắng nghe các kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm ngay những nội dung thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý; những vấn đề cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp phải được công khai và sẽ được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, VCCI để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá những phản ánh kiến nghị đã được xử lý thỏa đáng chưa, đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay chưa./.